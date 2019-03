Las ciudades, uno de los entornos más propicios para las colmenas

Colmenas de abejas, con las mejores vistas de la ciudad de Nueva York. Sus azoteas albergan miles de abejas. Incluso en la planta 21 del mítico Waldorf Astoria producen su propia miel para el hotel.

Y ahora Barcelona propone copiar esta idea. Jordi Portabella, Concejal de ERC en el Ayuntamiento, ha presentado la propuesta, "el principal motivo por el cual está desapareciendo las abejas es por los pesticidas, y en las ciudades hay menos".



Porque, sorprendentemente, el entorno urbano puede ser más seguro para las abejas que el campo. Además prometen con su polinización una ciudad más verde.

Así lo asegura Ángel Díaz, Responsable del sector apícola COAG, "es muy importante el trabajo de estos insectos, tanto el silvestre como la domesticada, sino, tendríamos un grave problema medioambiental".



Para los reticentes: no son peligrosas, ni agresivas si no se amenaza su espacio. El único inconveniente, la legislación actual no lo permite, ya que se exige un mínimo de 400 metros de distancia con el núcleo urbano. Londres, Nueva York, Berlín o París ya permiten colocar colmenas en sus terrazas y azoteas.