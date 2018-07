Albert Rivera: "Por España estoy dispuesto a sentarme en la mesa con aquellos que creo que no merecen gobernar"

DICE QUE ESCOGE "LA OPCIÓN MENOS MALA" PARA LA INVESTIDURA

El líder de Ciudadanos ha explicado que “uno en política viene llorado de casa” y dice que “hay dos opciones, o un gobierno que no sea tuyo o no te guste, o que no haya gobierno” por lo que entre esas dos escoge "la menos mala". Rivera ha explicado que fijarán fecha de investidura cuando la Ejecutiva del PP apruebe las condiciones impuestas.