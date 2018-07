Estas son las seis noticias más importantes de este martes 21 de noviembre de 2017

Los audios de la declaración de Junqueras ante la juez Lamela: "Soy creyente y por lo tanto rechazo la violencia"

laSexta ha tenido acceso a los audios de las declaraciones de los exconsellers en la Audiencia Nacional, horas antes de ser enviados a prisión. Oriol Junqueras le dijo a la juez que no tuvo tiempo de preparar su defensa y que rechazaba cualquier tipo de violencia.

Así ve Pablo Iglesias la plurinacionalidad en España: "La derecha del PP y la extrema derecha de Ciudadanos colocan a nuestra patria en una situación muy difícil"

El líder de Podemos ha asegurado en ARV que su partido ha "demostrado" ser "la fuerza mejor situada para reconciliar a los catalanes". En esta línea, Pablo Iglesias ha añadido: "Queremos a Cataluña dentro de España, pero no a palos".

"Hitler sí era un señor", "el fascismo es alegría" o "matar es nuestro lema": los nuevos mensajes del chat de la Policía Municipal

'Eldiario.es' ha publicado nuevos pantallazos de las conversaciones de policías municipales de Madrid en un chat donde profirieron insultos y amenazas contra Carmena y contra laSexta. En esta ocasión se leen alabanzas a Hitler y serias amenazas contra los inmigrantes.

Las psicólogas que atendieron a la víctima de 'La Manada' declaran que sufre estrés postraumático y que no exagera

En la sesión del juicio a 'La Manada' de este martes se han visionado los siete vídeos que los acusados grabaron la noche de la denuncia. Según la acusación particular, las psicólogas forenses que elaboraron el informe sobre el estado de la joven han ratificado lo que dijeron en aquel momento, que la chica sufre estrés postraumático, que no exagera en su relato y que harán falta dos años desde que sucedieron los hechos para poder evaluar si finalmente hay o no secuelas.

Robert Mugabe cede a las presiones del Ejécito y dimite como presidente de Zimbabue

Robert Mugabe dimitió como presidente de Zimbabue tras 37 años en el poder, anunció el presidente de la cámara baja de este país, Jacob Mudenda, mientras el Parlamento debatía una moción de censura contra él, informan medios locales.

Entre rejas, cerrados con candados y sin agua potable... polémica por el traslado de migrantes a la cárcel de Archidona

¿Es una cárcel el mejor sitio para ubicar a inmigrantes? Para las ONG no lo es, y por ello denuncian que el traslado masivo de inmigrantes a un centro penitenciario de Málaga aún sin estrenar vulnera la ley de extranjería. El Gobierno se defiende afirmando que es una medida temporal para hacer frente a las avalanchas de los últimos días.