Sébastien Ogier consigue en Croacia su 59ª victoria en el WRC

Aunque Thierry Neuville consiguió una exigua ventaja de menos de cinco segundos para terminar líder el sábado con los 18 puntos, el belga parecía estar durante todo el fin de semana un paso por delante en cuanto al ritmo respecto a los dos Toyota oficiales de Elfyn Evans y Sébastien Ogier, sin embargo, una salida de carretera a falta de tres tramos para finalizar el Rally de Croacia dio el vuelco definitivo a la clasificación general de la cita báltica y redujo al máximo la ganancia que podía obtener el de Hyundai en el llamado ‘Super Sunday’ del WRC.

Lo cierto es que Neuville tuvo que responder en la segunda especial al inicio al ataque que había realizado Elfyn Evans. De nuevo el grupo de cabeza salía atrás en el orden de salida de los competidores prioritarios, por lo que, en una prueba sin abandonos entre los Rally1, ellos se encontraban con la carretera repleta de suciedad y de tierra que habían arrancado los primeros coches de las cunetas y las curvas.

Tras el inicio dominador, Hyundai ha visto dos dobletes de Toyota | Hyundai

Evans asumió riesgos, tanto en la monta de neumáticos como en la velocidad impuesta en el TC17 y, aunque no pudo batir el mejor crono conseguido por Takamoto Katsuta, su compañero en Toyota GAZOO Racing, sí consiguió robar 2,3 segundos a los 4,9 con los que comenzaba Neuville de colchón. En esos momentos no parecía Sébastien Ogier fuera a ser una amenaza, con el francés confesando que no se encontraba cómodo con su GR Yaris Rally1, además de dejar entrever que tenía algún problema técnico.

Sin embargo, el TC18 iba a dar por completo un vuelco a la carrera. Con sólo dos especiales para terminar el evento tras esta especial, nos encontrábamos con una cascada de problemas entre los pilotos que conformaban el Top5, siendo Sébastien Ogier el único que se libraba de ellos y, por tanto, se convertía en el nuevo líder, teniendo más de nueve segundos de margen sobre Elfyn Evans y más de 10 con Neuville que pasaba del liderato al tercer puesto.

En apenas 14,24 kilómetros, Ott Tänak perdía la frenada y se iba a un talud de tierra en el que dañaba la rueda trasera izquierda, seguido del choque de Adrien Fourmaux con uno de los elementos anti-recorte que colocan los organizadores para evitar que los pilotos corten demasiado las curvas, algo que le provocó la rotura de la barra de la dirección delantera derecha y le hizo perder más de quince minutos y, por tanto, el quinto puesto de la general que hasta el momento ocupaba.

Con este arranque del TC18, quedaba por ver cómo los pilotos que ocupaban el podio iban a tratar de sobrevivir a una especial repleta de trampas que posteriormente iba a hacer las veces de Power Stage en su segunda pasada. Elfyn Evans tenía un trompo y se iba contra un talud de tierra, mientras que Neuville perdía el coche y se iba contra un árbol, dañando prácticamente toda la aerodinámica de la parte trasera y quedándose sin el empuje de la parte híbrida.

Adrien Fourmaux perdió el Top5 tras una colisión | M-Sport Ford

Thierry se quedaba completamente expuesto, sin poder pelear no sólo por la clasificación unitaria del domingo, sino también quedándose fuera de la lucha por los puntos extra del último tramo. Su único consuelo se basaba en terminar el evento y cerrar la obtención de los 18 puntos conseguidos por terminar al frente de la general tras la etapa del sábado en el nuevo sistema de puntuación que ha estrenado el Mundial de Rallies este año.

Sébastien Ogier, copilotado por Vincent Landais, se llevaban la victoria, la 59 de su carrera deportiva en el WRC y el podio número 100, seguido en el podio por Elfyn Evans y Thierry Neuville, mientras que Ott Tänak y Takamoto Katsuta conseguían completar el Top5 de la general.

En cuanto a la Power Stage, sería para Adrien Fourmaux, seguido de Ott Tänak y los Toyotas de Sébastien Ogier, Katsuta y Evans, mientras que en el Super Sunday, Takamoto sería el piloto que menos tiempo invertiría en completar los cuatro tramos, por los que se llevaba los siete puntos por delante de Ott Tänak, Sébastien Ogier, Andreas Mikkelsen y Elfyn Evans.

En WRC2, victoria para Nikolay Gryazin por delante del otro Citroën C3 Rally2 oficial, el de Yohan Rossel, mientras que el dúo español formado por Pepe López y David Vázquez se subía al tercer cajón del podio, con un gran resultado que se suma a la segunda posición conseguida por el madrileño y el gallego en Montecarlo. Gus Greensmith y Sami Pajari terminaron a espaldas de los dos Citroën, pero ninguno de los dos pilotos estaba inscrito para el apartado de pilotos de la segunda categoría.