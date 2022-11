Cambio de mando en Ferrari, Mattia Binotto presenta su dimisión

Desde hace algunas semanas, se venía rumoreando sobre la posibilidad de que Mattia Binotto no siguiera en su cargo como director de la Scuderia Ferrari a partir de la próxima temporada. Precisamente en la antesala del Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera del año, fue el nombre de Frédéric Vasseur, actualmente al cargo de Alfa Romeo Sauber, el que se vinculó precisamente con dicha posición de Binotto dentro del equipo de Maranello.

Rápidamente, los responsables de comunicación de la Scuderia se apresuraron a tildar dichas informaciones de incorrectas, sin embargo, apenas semana y media después, el comunicado de Ferrari anuncia que la compañía acepta la dimisión presentada por Mattia Binotto, el cual dejará su cargo actual como director del equipo el próximo 31 de diciembre, con la estructura ya inmersa en pleno proceso de selección para tener un nuevo responsable antes del año nuevo.

Binotto llegó al cargo de dirección dentro del equipo de cara a la temporada 2017, precisamente después de que unos meses antes, en julio de 2016, Sergio Marchionne falleciera, dejando a Ferrari prácticamente huérfana de una persona al mando. Binotto, que también estuvo presente dentro del departamento de ingeniera en la exitosa etapa de Michael Schumacher, pasó a ser la referencia dentro de la escudería, después de ser considerado durante mucho tiempo como uno de los hombres de confianza del propio Marchionne.

La Scuderia recuperó su competitividad con Binotto | Ferrari

Aunque para muchos no era ese líder que debería tener un equipo de la historia de la Fórmula 1, quizás por ese carisma y carácter público muy distinto al de Toto Wolff o Christian Horner, Binotto fue capaz de recuperar a Ferrari de sus momentos más bajos, llevarla de nuevo a pelear por victorias y liderar un Mundial tal y como se pudo ver en el comienzo de la temporada 2022. Sin embargo, la presión de los aficionados y en parte de la siempre exigente prensa italiana parecen haber terminado por hacer hincar la rodilla al técnico transalpino.

Paradójicamente este movimiento se da justo después de que en las últimas horas Ross Brawn anunciara su retirada como director deportivo de la Fórmula 1, mientras que, en la Juventus, el equipo de fútbol de la Serie A, se confirmaba la decisión de prescindir de todo su cuerpo directivo, entre los que se cuentan con nombres como Andrea Agnelli y el propio Maurizio Arrivabene.

Benedetto Vigna en el GP de Italia | Ferrari

“Me gustaría agradecer a Mattia por sus muchas y excelentes contribuciones durante los 28 años con Ferrari y, en particular, por llevar al equipo a una posición de competitividad durante el año pasado. Como resultado, estamos en una posición sólida para renovar nuestro desafío, sobre todo para nuestros increíbles fanáticos de todo el mundo, para ganar el premio máximo en el automovilismo. Todos aquí en la Scuderia y en la comunidad Ferrari en general le deseamos lo mejor a Mattia para el futuro” declaraba en el comunicado Benedetto Vigna, el CEO de Ferrari desde 2021.

Las palabras de Mattia Binotto eran mucho menos corporativas y más emotivas: “Con el pesar que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Me voy de una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, con la serenidad que da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para lograr los objetivos marcados. Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, listo, estoy seguro, para lograr los más altos objetivos, al que deseo todo lo mejor para el futuro. Creo que es acertado dar este paso en este momento tan duro como ha sido para mí esta decisión. Quiero agradecer a todas las personas de la Gestione Sportiva que han compartido conmigo este camino, hecho de dificultades, pero también de grandes satisfacciones”.