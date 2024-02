Como cada día, se realizan los tres sorteos diarios de Triplex y Super Once, dos de los juegos de la ONCE. El Triplex tiene tres sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h y a las 21:00h. A partir del primer sorteo del Triplex, puedes consultar todos los números premiados en este miércoles 28 de febrero.

Primer sorteo del Triplex (10:00h): pendiente confirmación

Segundo sorteo del Triplex (12:00h): pendiente confirmación

Tercer sorteo del Triplex (21:00h): pendiente confirmación

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)