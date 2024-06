En este jueves 20 de junio de 2024 conoceremos los resultados de varios juegos de azar. Como cada día, a partir de las nueve de la noche iremos conociendo de la mano de la ONCE el resultado del Cupón Diario de ONCE, además de todos los números premiados durante el día de Triplex y Super Once.

De la mano de Loterías y apuestas del Estado, conoceremos el cupón premiado de la Lotería Nacional de hoy, además de la Primitiva, Bonoloto yEurodreams.