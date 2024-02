Los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y ONCE del sábado 10 de febrero de 2024 traen premios muy codiciados por los jugadores. La Lotería Nacional se juega a las 13:00h, y el Triplex y Super Once a las 10:00h, a las 12:00h y a las 21:15h. El Sueldazo de la ONCE, que sortea 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años, tiene lugar a las 21:25h.

La Bonoloto por su parte se juega a las 21:30h, y La Primitiva de las 21:40h premia en esta ocasión a los ganadores de primera categoría con 33 millones de euros.

Resultados de la Lotería Nacional

El sorteo de Lotería Nacional celebrado este sábado, 10 de febrero de 2024, reparte el primer premio de 600.000 euros a la serie al número 60407. El segundo, de 120.000 euros a la serie, corresponde al 67981. El reintegro es para el 7, 3 y 8.

Resultado de La Primitiva

Este sábado la combinación de La Primitiva premiada la forman los siguientes números:

Combinación ganadora: pendientes de confirmación

Complementario: pendiente de confirmación

Reintegro: pendiente de confirmación

'El Joker': pendiente de confirmación

Resultado de la Bonoloto

Para quienes hayan participado en el sorteo de la Bonoloto de este sábado, la combinación ganadora es la formada por los números pendientes de confirmación. El reintegro de este juego de azar es para todos los números terminado en pendiente de confirmación y el número complementario es el pendiente de confirmación.

Resultado del Sueldazo de la ONCE

El ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE organizado por la ONCE del sábado es el número pendiente de confirmación con la serie pendiente de confirmación. Los décimos terminados en pendiente de confirmación obtienen el reintegro.

Resultado Triplex de la ONCE

El triple sorteo del Triplex del sábado ha dejado los siguientes resultados:

Sorteo de las 10.00: 553

Sorteo de las 12.00: 116

Sorteo de las 21.15: pendiente de confirmación

Resultado del Super Once

Los tres sorteos del Super Once del sábado premian las siguientes combinaciones de 20 cifras:

Primer Sorteo: 08 13 17 23 25 27 28 39 40 46 47 49 52 53 68 72 74 76 84 85

Segundo Sorteo: 01 05 06 08 13 14 20 24 28 33 34 46 47 48 49 51 66 68 73 84

Tercer Sorteo: pendiente de confirmación

Sorteos de la ONCE

En el Sueldazo, los jugadores optan a un premio de 5.000 euros al mes más 300.000 euros al contado en el momento. Ese premio, similar a un sueldo mensual, tiene una duración de 20 años. Aquellos cupones que coinciden con los números del premio principal en sus cinco cifras reciben 20.000 euros. Los que tengan las mismas cuatro últimas cifras, son premiados con 200 euros; los de las tres últimas, con 30 euros; los de las dos últimas, con 4 euros, y los de la última cifra, con 2 euros a modo de reintegro.

Además, la ONCE lanza una amplia gama de sorteos diferentes, intentando competir con la oferta de Loterías y Apuestas del Estado. El Triplex se realiza tres veces al día los siete días de la semana, y premia a aquellos que acierten un número de tres cifras. El Super Once también se hace diariamente, coincidiendo con el Triplex. En este caso, se apuesta de 5 a 11 número del 1 al 80.

Lotería Nacional

La Lotería Nacional es uno de los juegos de suerte populares y tradicionales de España. Se realiza dos veces a la semana: los jueves y los sábados. Este sorteo, de gran arraigo en la sociedad española, es responsabilidad de Loterías y Apuestas del Estado, que a su vez depende del Gobierno de España y del Ministerio de Economía y Hacienda.

El precio de venta estándar de los jueves es de 3 euros el número. Sin embargo, los sábados ordinarios, como es el caso de hoy, asciende a 6 euros. En sorteos extraordinarios asociados a fechas puntuales y los celebrados los considerados sábados especiales, el precio varía entre 12, 15 y 20 euros el boleto.

La Primitiva

La Primitiva es un sorteo de participación activa en el que hay que seis números diferentes entre el 1 y el 49, más un número extra si desea participar de forma opcional el juego de El Joker. Cada boleto posee un número de reintegro entre el 0 y el 9. Puedes probar a jugar este sorteo todos los lunes, jueves y los sábados.

La Primitiva también ofrece a sus jugadores la opción de jugar a el Joker, sorteo en que el mayor premio es de 1.000.000 de euros para los boletos que coincidan con las 7 cifras del número ganador. A este juego se accede pagando un euro adicional.

La Bonoloto

Con un funcionamiento muy parecido al de La Primitiva, es uno de los juegos más baratos con los que cuenta Loterías y Apuestas del Estado. El participante debe elegir seis números diferentes entre el 1 y el 49 y el reintegro es aleatorio entre el 0 y el 9. Puedes jugar la Bonoloto todos los días, las apuestas tienen un coste de 50 céntimos y, para que tu boleto tenga validez en el sorteo, debes apostar como mínimo dos veces, abonando 1 euro en total.

La Bonoloto destina el 55 % de los beneficios que obtiene por la venta de boletos al reparto de los premios correspondientes a los números ganadores. Puedes jugar de forma simple o múltiple, es decir, puedes participar en el sorteo del día o aprovechar y jugar en todos los sorteos de la semana. Esta última forma de participar es más cara, pero te da más posibilidades de obtener alguno de los premios.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).