El Euromillones es un sorteo que reparte una buena cantidad de dinero, pero a diferencia de otros sorteos, la probabilidad de que le toque a uno es mucho más baja. La razón principal es que el número de opciones es mucho mayor que, por ejemplo, las que tiene de salir una combinación numérica de cinco dígitos. Pero además, no es un sorteo español, sino que participan diferentes países de la denominada Comunidad Euromillones. Así pues, sí, puede que le toque a uno el bote, pero puede estar en Alemania, en Francia o en algún otro lugar.

En el sorteo del Euromillones del martes 9 de enero no ha habido acertante de primera categoría —por lo tanto, el bote del sorteo sigue aumentando—, pero sí se ha validado un boleto con cinco aciertos y una estrella, es decir, sí hay un acertante de segunda categoría. El boleto en cuestión fue validado en la administración de loterías 196 de Barcelona, en la Avinguda del Quinze. Y el premio unitario de este boleto no es el bote, pero no está nada mal: 563.511,38 euros.

El bote para el siguiente sorteo de Euromillones asciende pues a los 78 millones de euros, que un solo acertante de primera categoría podría llevarse.

¿Dónde ha caído 'El Millón'?

Lo que siempre cae, sin lugar a dudas, es 'El Millón'. Este es un sorteo asociado a Euromillones que tiene lugar únicamente en España: con cada papeleta se genera un código, y el día del sorteo se pone en juego un premio de un millón de euros entre todos los códigos generados. Esto quiere decir que siempre hay un boleto ganador de 'El Millón'.

En esta ocasión, el premio de un millón de euros se ha ido a un boleto validado en el despacho receptor 25035 de Ceuta, en la avenida Teniente General Muslera.