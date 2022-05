Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE realizan este domingo 1 de mayo los últimos juegos de azar de la semana. En unos minutos conoceremos quiénes son los afortunados ganadores de los sorteos de Lotería Nacional y del Sorteo Extra de la ONCE, ambos por el Día de la Madre. El juego de Loterías y Apuestas del Estado reparte 15 millones de euros a un solo ganador, mientras que el de la ONCE puede llegar a dar 17 millones de euros.

También conoceremos al ganador del Gordo de la Primitiva, que tiene un bote de 9 millones de euros esta semana, y los resultados del Sueldazo de la ONCE, que reparte 20.000 euros al número ganador o 300.000 euros más el sueldo de 60.000 euros al año durante las próximas dos décadas a los que jueguen La Paga. Los resultados del Triplex y el Super Once de la ONCE de esta mañana a las 10:00 y las 12:00 ya se conocen y puedes consultarlos en laSexta.com.

Resultado de Lotería Nacional del Día de la Madre

En esta ocasión el premio especial de Lotería Nacional del Día de la Madre de 15 millones de euros es para el número pendiente de confirmación, serie pendiente de confirmación, fracción pendiente de confirmación. Los que solo aciertan el número se llevan 130.000 euros.

El segundo premio, valorado en 25.000 euros por décimo, se lo llevan los poseedores de los décimos con el número pendiente de confirmación. En cuanto a las extracciones especiales, se reparten de la siguiente manera:

Extracciones de 4 cifras : pendientes de confirmación

Extracciones de 3 cifras: pendientes de confirmación

Extracciones de 2 cifras: pendientes de confirmación

Reintegros: pendientes de confirmación

Consulta el resto de premios que puedes ganarse en esta lotería por aproximaciones, centenas y terminaciones especiales en nuestro artículo sobre premios de la Lotería Nacional del Día de la Madre.

Resultado de la ONCE del Día de la Madre

Este domingo 1 de mayo la suerte de la ONCE del Día de la Madre premia al número pendiente de confirmación con 40.000 euros. De las 100 series de ese número, la pendiente de confirmación se lleva el premio especial los 17 millones de euros.

Los boletos que compartan las cuatro últimas cifras se llevan 1.500 euros. Aquellos que coincidan en las tres últimas reciben 100 euros. Los que tengan las mismas dos últimas cifras se llevan 10 euros, y aquellos que compartan las unidades reciben el reintegro de 5 euros.

Resultado del Gordo de la Primitiva

Resultado del Sueldazo de la ONCE

En el sorteo delde hoy, domingo 1 de mayo de 2022, la combinación ganadora corresponde a los números, siendo elel número clave y reintegro.

El Sueldazo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) del domingo se ha saldado con los siguientes premios:

Número ganador: pendiente de confirmación

Serie de 'El Sueldazo': pendiente de confirmación

Extracciones adicionales y series: pendientes de confirmación

Resultado Triplex de la ONCE

Estos son los resultados del Triplex del domingo:

Sorteo de las 10.00: 313

Sorteo de las 12.00: 543

Sorteo de las 21.29: pendiente de confirmación

Resultado Super ONCE

El triple sorteo del Super ONCE ha premiado a las siguientes combinaciones:

Primer Sorteo: 04 05 08 12 20 27 30 31 33 36 37 43 47 55 57 59 60 62 72 80

Segundo Sorteo: 06 08 10 12 14 15 16 19 22 27 38 42 46 48 55 59 60 65 69 80

Tercer Sorteo: pendiente de confirmación

