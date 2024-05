¡Buenos días! Ya es sábado y en cinco minutos volverán a comenzar los sorteos de Triplex y Super Once, en una mañana en la que también estaremos pendientes del sorteo de Lotería Nacional. No olvidamos tampoco los sorteos de esta tarde de Sueldazo de la ONCE, La Primitiva y la Bonoloto, que se sortearán a partir de las 21:25h, ni el resto de los cinco sorteos del Triplex y Super Once, que desde esta semana hacen cinco rifas diarias. ¡Mucha suerte a los jugadores!