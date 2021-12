Si ya has visto Harry Potter y la orden del fénix, puede que alguna escena te haya resultado curiosa. O quizás ni siquiera te hayas dado cuenta. Si aún no te has adentrado en la quinta entrega del mundo mágico de Hogwarts... cuidado, podrías ser víctima de un spoiler en este artículo.

La escena a la que nos referimos ocurre durante el asesinato de Sirius Black. ¿Lo recuerdas? En ella podemos casi sufrir en nuestra propia piel el tormento de Harry Potter al perder a su amigo. Su rostro de dolor es una prueba irrefutable de la agonía del protagonista y, a juicio de David Yates, más que suficiente para los espectadores de una película de fantasía.

Y es que, si aún no la has visto, estás tardando en darle al play del vídeo principal de esta noticia, en el que incluye el momento exacto en el que Potter emite un desgarrador grito de dolor que, hasta sin sonido, podemos escuchar en nuestra propia imaginación.

Lo más probable es que ni siquiera lo recordaras. Y el motivo es claro: Daniel Radcliffe se mete tanto en el papel que su gestualidad es más que suficiente para hacer empatizar al espectador. Eso fue, precisamente, lo que pensó el propio David Yates, que decidió prescindir del sonido de la escena al considerarlo demasiado aterrador para una película de fantasía. Según indicó el cineasta, el sonido era tan visceral y desgarrador que le parecía, incluso, excesivo.

Esa es, al menos, la versión oficial. Sin embargo, lo cierto es que este recurso podría sonarte de otros grandes éxitos de la gran pantalla. En concreto, en 'El padrino III', Vito Corleone protagoniza una escena muy similar, también por la muerte de otro personaje principal. Un grito sordo que, cuanto menos, eriza el vello.

