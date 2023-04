Pilar Gómez ha indicado que cree que Feijóo estará muy atento a los pactos que se realicen a partir de las elecciones del 28M. "De ellos va a depender el discurso que pueda mantener de que es un líder centrado que no quiere pactar con la ultraderecha", ha indicado.

De esta forma, cree que no se verán más coaliciones como la de Castilla y León a menos que el PP necesite a Vox para una investidura. "Van a intentar que no se produzcan y eso va a dar problemas internos", ha reconocido. Además, ha indicado que "no tiene tan claro" que Vox quiera pactar con Feijóo en las generales.

"Si se da el caso en las municipales y en las autonómicas van a intentar entrar", ha pronosticado, dejando claro que cree que Vox y PP intentarán no tener que llegar a ningún pacto para gobernar.