Cristina Ayala, futura alcaldesa de Burgos, ha asegurado en directo que el hecho de que no haya una concejalía de mujer no significa que no se vayan a tratar temas de mujer o de igualdad.

"Los temas de igualdad son temas importantes que hay que seguir tratando y sobre los que hay que seguir trabajando. Que no tenga una estructura administrativa determinada no significa que no se vaya a hablar de temas de mujer", ha explicado a los micrófonos de laSexta. En este sentido, confirma que esta decisión no tiene detrás ninguna exigencia de Vox.

Al mismo tiempo, ha confirmado que la consejería de Seguridad Ciudadana era una de las peticiones de Vox para sellar el pacto en el Ayuntamiento de Burgos. "Creemos que el pacto cumple todas las circunstancias que queremos para la ciudad", ha expresado Ayala al mismo tiempo que ha reconocido que ha sido un acuerdo "sencillo".