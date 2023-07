Antonio García Ferreras ha abordado con la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, una de las propuestas estrella de la plataforma de cara a las elecciones del 23J: la reducción de la jornada laboral manteniendo el mismo salario. ¿Es realista esta medida cuando Europa está advirtiendo de que van a llegar tiempos de austeridad? Díaz no ha mostrado dudas: sí, porque no va en detrimento de los índices de productividad, sino que los mejoran.

"A día de hoy todos los convenios colectivos fijan ya jornadas laborales inferiores a las 40 horas. Llevamos desde el año 83 con la misma jornada, y el debate está en la distribución de los beneficios: quién gana y quién pierde", ha razonado Díaz antes de entrar en materia: "Escuché a José María Aznar y al Partido Popular que hay que hacer recortes y pasar apuros, pero no quiero un proyecto de país en el que pasen apuros los de siempre. Quiero que pasen apuros los de arriba".

Cree la ministra que su propuesta de reducción de jornada es "serena", ya que se trata de "asimilar" esta a la que tiene en la actualidad la administración pública, 37 horas y media. "Y después, abriremos una mesa de diálogo social para negociar progresivamente la jornada laboral". En este punto, Díaz ha puesto en valor los efectos que prevé tener esta norma: "A medida que se reduce la jornada, aumenta la productividad". Ha destacado en contraposición que "España tiene un problema de productividad brutal, con un diferencial negativo de 25 puntos".

"Esto es ser más pobres, tener empresas menos competitivas, menos innovación y menos formación", ha argumentado Yolanda Díaz, que también ha aprovechado su intervención para responder a las críticas esgrimidas por los populares, quienes aseguran que los empresarios rechazan esta propuesta: "Estoy casi a diario reunida con empresarios, y creen que las cosas se están haciendo bien. Votarán a quien sea, eso es otra cosa, pero creen que se están haciendo bien".

En este sentido, ha reconocido "que hay un sector de la Patronal al que no le gusta la reforma laboral; que se lo pregunten a Garamendi, al que le han hecho oposición. Y son sectores fuertes". Aun así, ha destacado que "hay que ser serios" frente a la propuesta de Feijóo: "Lo que dice es claro, van a volver los recortes, no creen en el bienestar de nuestro país. Solo tienen un modelo que es la bajada generalizada de impuestos, pero es una propuesta fracasada y no rigurosa que quiebra el Estado. Es lo que ha pasado en Reino unido. Ahí, de hecho, coinciden PP y Vox, cuyo programa es el mismo".