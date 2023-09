Una reinterpretación pactada de la Constitución, sin modificarla, para avanzar hacia una "España plurinacional" y ampliar el autogobierno. Es la propuesta de Iñigo Urkullu que irrumpe en el escenario previo a la investidura de Alberto Núñez Feijóo y mientras el PSOE lleva a cabo sus propias conversaciones para que Pedro Sánchez siga siendo presidente. Para ambos, el PNV, el partido del lehendakari, es decisivo.

Así, desde el Gobierno y el grueso del PP han tenido cuidado de no desairar la propuesta del lehendakari, que precisamente esta semana mantuvo una conversación "franca y provechosa" con Feijóo, en palabras del propio dirigente 'popular', en la que Urkullu no obstante le trasladó que las cuestiones relacionadas con la investiduratiene que tratarlas con el grupo parlamentario. Lo cierto es que, desde las elecciones, la formación jeltzale ha insistido una y otra vez en que no la facilitará.

Para el Ejecutivo en funciones, la propuesta de Urkullu es "muy legítima", según manifestaba el jueves el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que no obstante afirmó que no es la del Gobierno. "Aun no siendo nuestra propuesta, todo lo que suponga aportaciones al debate creo que siempre es positivo", apuntó Bolaños, que puso en valor un debate "constructivo" y "todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio y acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional".

Más entusiasta se ha mostrado Yolanda Díaz, que ha saludado la idea de Urkullu y ha defendido la creación de un nuevo acuerdo territorial "que tenga que ver con la España plurinacional, con un país diverso". Para la líder de Sumar, España tiene que avanzar en "dos carreteras": "la agenda social y la agenda territorial".

Voces contradictorias dentro del PP

Desde el PP, el coordinador general del partido, Elías Bendodo, señalaba en 'Onda Cero', que los 'populares' "entienden" las propuestas para avanzar en el autogobierno del lehendakari, que sabe -dijo- que pueden hablar con todos, pero dentro de los límites de la Constitución. El propio Feijóo, aunque sin referirse expresamente a la propuesta, reivindicaba este jueves que están "abiertos a escuchar lo que se nos diga desde cualquier lugar de España", porque son "libres de aceptar aquello que cabe en la Constitución".

Lo hizo en un acto junto a Isabel Díaz Ayuso, donde defendió su iniciativa de contactar con los presidentes autonómicos de cara a su investidura y, por otra parte, reconoció la posibilidad de que esta fracase. "Prestaremos atención a todos los que nos quieran plantear cosas que beneficiando una parte de España al final benefician a la totalidad de España y rechazaremos a quienes nos quieren plantear cosas que perjudiquen la igualdad real y efectiva de los ciudadanos", aseveró.

También se han pronunciado al respecto varios 'barones' del PP, que asimismo han puesto el foco en el marco constitucional. El presidente andaluz, Juanma Moreno, trasladaba en sus redes que "está bien dialogar para avanzar en autogobierno, como plantea

Iñigo Urkullu, pero sin relegar a nadie y siempre dentro de la Constitución". En la misma línea, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado que la propuesta va "bien encaminada", pero ha advertido que no puede implicar "desigualdades".

A Ayuso, sin embargo, no le ha gustado en absoluto esta idea. "Su objetivo: una república federal laica plurinacional", ha aseverado en sus redes sociales la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha reclamado que "nos expliquen a todos los españoles qué es 'reinterpretar la Constitución'". También ha sido crítica la reacción desde la Junta de Castilla y León, cuyo portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha rechazado un modelo territorial basado en la "asimetría".

La vía catalana: amnistía y autodeterminación

La Generalitat de Cataluña, por su parte, ha trasladado que "respeta" la propuesta de Urkullu, pero descarta su vía porque la hoja de ruta catalana pasa por la amnistía y autodeterminación, según trasladó este jueves la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà. Dos exigencias que Esquerra Republicana ha venido reiterando en el contexto de conversaciones para apoyar una potencial investidura de Sánchez.

Urkullu ha abierto este debate, en todo caso, en un momento clave, a menos de un mes para el debate de investidura de Feijóo -que arranca el 26 de septiembre-, a quien le faltan cuatro apoyos en el Congreso para convertirse en presidente del Gobierno. Los cinco escaños del PNV también serían clave si Sánchez pide la confianza de la Cámara Baja.