El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha replicado al PP que su candidato, Alberto Núñez Feijóo, no cuenta con una mayoría suficiente para ser presidente del Gobierno. "El señor Feijóo no tiene mayoría en el Congreso para lograr la investidura", ha señalado Bolaños en referencia a la insistencia de los 'populares' de ir a la investidura con 172 'síes'.

En declaraciones a los periodistas desde el Congreso tras recoger sus credenciales como diputado, ante la pretensión del PP de llevar a Alberto Núñez Feijóo a la investidura tras contar ya con más de 170 apoyos, de Vox y UPN y acercarse a los de Coalición Canaria, Bolaños ha ironizado con que "las cuentas de la investidura en el PP las harán los mismos que les hicieron las encuestas".

El PSOE responde así a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, después de que haya defendido este miércoles el derecho de Alberto Núñez Feijóo a ser candidato a una investidura porque es el único candidato que de momento cuenta con más de 170 apoyos. En la misma línea, se ha expresado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, que ha asegurado que cada día están más cerca de añadir el apoyo de Coalición Canaria a los 171 'síes' que tienen para una investidura del líder 'popular'.

Bendodo, además, ha negado que estén presionando a Felipe VI para que proponga a Feijóo como candidato, ya que son el partido que ganó las elecciones, por lo que no sería "descabellado" que se llegue a esa investidura. "Vamos a trabajar paso a paso. Ahora mismo los votos nos dan la autoridad para aspirar a presidir la Mesa del Congreso y a que el Rey proponga a Feijóo como candidato a la investidura", ha indicado Bendodo, para insistir en remarcar que ya tienen 171 síes.

Eso sí, Bolaños ha mostrado su "respeto" ante la posibilidad de que Feijóo sí que pueda presentarse a esta sesión investidura, aunque sea fallida, porque ha precisado que "las normas de la democracia establecen quién va a la investidura, a propuesta de quién y qué hace". "La aritmética en el Congreso, que puede ser compleja en algunos aspectos, en esto es muy clara: el señor Feijóo no tiene mayoría en el Congreso para lograr la investidura", ha señalado Bolaños al ser preguntado por este aspecto.

Aunque ha insistido en que la intención del PSOE es que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, algo en lo que está trabajando su formación, según ha dicho. "Déjenos que vayamos viendo tiempo al tiempo y se produzcan las negociaciones", ha recalcado.

Insiste en la fórmula: discreción

Bolaños ha pedido esta "discreción" en las negociaciones, tanto en el contenido como con los nombres: "Cuando haya acuerdos, se explicarán públicamente para que la ciudadanía los conozca". ha apelado a la "discreción, responsabilidad y prudencia" en las negociaciones para la Mesa del Congreso y una investidura de Pedro Sánchez,

Ante las reivindicaciones de los independentistas, que pasan por la autodeterminación y amnistía, Bolaños ha señalado que la posición del PSOE "es conocida", volviendo a reiterar que serán "discretos" y que trabajarán con "responsabilidad".

Sobre los nombres para presidir la Mesa del Congreso, Bolaños ha dicho que no hará ningún comentario ni ninguna valoración de "quinielas ni de futuribles" de las informaciones que le sitúan al frente de este órgano de la Cámara Baja, remitiéndose a decir que es un "honor" ser diputado del PSOE.

La número dos de ERC en las elecciones del pasado 23 de julio, Teresa Jordà, ha apostado por seguir negociando para que la Mesa del Congreso tenga mayoría "progresista"y sea presidida por alguien del PSOE, aunque ha señalado que los socialistas aún no han hablado de nombres concretos. También ha recalcado que su formación no aspira a un puesto en el órgano de gobierno de la Cámara.

Precisamente, esta semana se ha conocido que la presidenta del Congreso en la pasada legislatura, Meritxell Batet, comunicó al PSOE su decisión de no volver a reeditar este puesto, aunque seguía apostando por alguien del partido para estar al frente de la institución.