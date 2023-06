Tras un arranque de semana convulso en las negociaciones para que el movimiento liderado por Yolanda Díaz (Sumar) tenga éxito, las conversaciones continúan este miércoles. A dos días de que acabe el plazo para registrar las coaliciones que acuden a las elecciones generales este 23J, Más Madrid y Compromís ultiman su adhesión a Sumar.

Más Madrid decide hoy cómo se integra en Sumar y anunciará oficialmente su decisión, en la que juega un papel importante Íñigo Errejón, que parece claro que estará en las listas por Madrid y en un puesto de salida. Desde la formación madrileña niegan dificultades en torno al programa y a las siglas. El proceso de "debate y deliberación" emprendido en la última semana por Más Madrid concluirá en esta asamblea, que se celebrará a las 19:00 horas en el Espacio Rastro Madrid del barrio de La Latina, y a la que acudirán las líderes municipales y autonómicas, Rita Maestre y Mónica García.

Precisamente Mónica García hablaba este martes sobre el estado de las negociaciones y se mostraba convencida de que habrá acuerdo con Sumar. "Habrá acuerdo, 100%, soy muy optimista. Nos estamos jugando mucho”, decía en una entrevista en la Cadena SER. También tenía palabras para el exvicepresidente Pablo Iglesias, al que acusaba de "mentir claramente" y "hacer daño" con sus declaraciones sobre vetos a Podemos. García insistía en que su formación "no ha vetado" a ningún partido. "Iglesias mintió claramente. Más Madrid no ha vetado a ningún partido. No entiendo muy bien cuál es la intención, más allá de intentar hacer daño al acuerdo. No hemos vetado a nadie e insisto, estamos remando para adelante", declaraba con firmeza García.

En la misma línea, el líder valencianista en Les Corts, Joan Baldoví, señalaba que Compromís "no está vetando a nadie", pero desde luego quiere "liderar" las listas de Sumar en la Comunidad Valenciana. Algo que defienden recordando los resultados del 28M, que les sitúan como la única fuerza a la izquierda del PSOE con peso en la Comunidad Valenciana. Compromíz obtuvo en la cita autonómica el 14,3% de los votos frente al 3,5% de Podemos. Así las cosas, Baldoví se mostraba abierto a la negociación. "Evidentemente, planteamos unas condiciones de partida y a medida que van pasando los días se matizan, se cambian", reconocía.

Compromís aprobó trabajar con Sumar para construir una candidatura conjunta para el 23J pero reclamó inicialmente liderar las listas de las circunscripciones valencianas en función de su representación, y quiere también que sus siglas aparezcan en la papeleta. La dirección de la formación valenciana tendrá además que votar antes de registrar la coalición el acuerdo que se alcance.

El que ya ha anunciado su incorporación con el 'Movimiento Sumar' es Drago Canarias. Su coportavoz confederal Alberto Rodríguez (antes en Podemos) elevaba la presión a su expartido indicando este martes que "es momento de mirar al futuro, tener la voluntad de sumar, de integrar".