Los aspirantes al Congreso de los Diputados por Valencia han confrontado sus propuestas estos días en sendos debates electorales celebrados en radios y televisiones. Durante estos encuentros, el candidato del PP, Esteban González Pons, y el número 1 de Vox en las listas valencianas, Carlos Flores, han repetido un patrón: referirse a las candidatas mujeres por su nombre de pila y nunca por sus apellidos.

La ministra de Ciencia y candidata socialista, Diana Morant, les recriminó esta actitud y ellos se lo tomaron a broma. Directamente, Morant se dirigió en una de estas ocasiones a Pons y le pidió que dejasen de faltar el respeto a las candidatas y se dirigiesen a ellas por sus apellidos.

"Cada vez que se refiere a la señora Micó o a mí, se refiere con nuestro nombre de pila. A mí me gustaría que el tratamiento que me haga a mí sea el mismo que el que yo le hago a usted. Que se dirigiera a mí como señora Morant", le dijo a Pons.

Pero cuando ella subraya este hecho, los candidatos interpelados no solo no reconocen el error, sino que se burlan de su petición. "Perdóneme, señora ministra", le dice Pons. ,Morant le rectifica de nuevo: "No, no, que yo quiero que me llame señora Morant". "Señora ministra", insistía entonces Pons.

La socialista volvía a recalcar que merecía "todos los respetos", al igual que ella respetaba a los candidatos. Lejos de aceptar esta petición y mostrar respeto, Pons siguió dirigiéndose a ella como "señora ministra". Y Carlos Flores como "excelencia".

La ministra de Ciencia se ha hecho eco de esta situación a través de sus redes sociales. "Viendo a estos dos señoros, ¿quién puede negar que queda mucho por hacer todavía? Avanzar, no retroceder", ha proclamado tras lo ocurrido.