Debate en laSexta Xplica
Jon Echeverría, sobre los impuestos: "Según la Comisión Europea somos el primer país que más ha aumentado la presión fiscal"
El miembro de las Nuevas Generaciones del PP ha señalado que, además, esos impuestos afectan especialmente a las rentas medias y bajas.
laSexta Xplica ha abordado este sábado un debate para dirimir si España es un infierno fiscal o no, una duda que no existe para Jon Echeverría que considera que nuestro país sí lo es.
Para ello, ha avalado su opinión con la de la Comisión Europea: "España es el primer país que más ha aumentado la presión fiscal en los últimos años. Somos los más saqueados de Europa y no os creáis que son impuestos de los ricos. No, es al revés, son las rentas medias y bajas las más saqueadas por Sánchez".
"España es el único país que no tiene eximido a los autónomos del IVA que cobran menos de 85.000 euros. España es el tercer país de la Unión Europea que más ha subido los impuestos a las rentas bajas y lo dice también este informe de la Comisión Europea. 141 subidas de impuestos", ha añadido.
Por ello, considera que España es "un infierno fiscal y a quien más afecta es a las clases medias y a las clases bajas".
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido