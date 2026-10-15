Un PP incómodo trata de salir del jardín de las pensiones para evitar la fuga de cerca de diez millones de votos

La otra cara El PP intenta parar la polémica y el PSOE alimentarla como carburante electoral. Desde Bruselas, Sánchez ha recordado que harán lo que marca la ley: revalorizar las pensiones conforme al IPC en un Consejo de Ministros en diciembre, después de las elecciones, con el Gobierno en funciones.

El Partido Popular (PP) ha unificado su mensaje sobre las pensiones, destacando que son "innegociables" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Este tema ha generado polémica, con el PSOE acusando al PP de ocultar sus verdaderas intenciones respecto a posibles recortes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se revalorizarán las pensiones conforme al IPC tras las elecciones. El debate se centra en la sostenibilidad del sistema, con datos que muestran un aumento en el número de trabajadores por pensionista, aunque el Gobierno aún necesita inyectar fondos adicionales cada año. Ambas partes requieren más rigor en sus argumentos.

En el PP creen que han logrado unificar el mensaje sobre las pensiones. Hay cerca de diez millones de votos en juego en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y el nuevo mantra es evidente: "Las pensiones son innegociables".

Así lo han repetido —una y otra vez— este jueves el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo; una de las portavoces de campaña del PP, Ester Muñoz; y la presidenta del Govern balear, Marga Prohens.

El PP intenta parar la polémica y el PSOE alimentarla como carburante electoral. Desde Bruselas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que harán lo que marca la ley: revalorizar las pensiones conforme al IPC en un Consejo de Ministros en diciembre, después de las elecciones, con el Gobierno en funciones.

El Gobierno ha acusado a Feijóo de meter la pata y ocultar después sus verdaderas intenciones. "Cuando uno no piensa lo que dice, dice lo que piensa [...] El PP tiene la obligación de ser sincero, de decir las propuestas que están diciendo así con la voz a medias", ha dicho este jueves el ministro de Hacienda, Arcadi España.

Creen que el PP espera al día después de las elecciones para mostrar su modelo de pensiones. Y así lo ha dicho Sánchez: "El plan tanto de la ultraderecha como de la derecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego si le da la suma, si pueden gobernar, recortar a los pensionistas".

Los socialistas ven un filón en un tema donde Feijóo no está precisamente cómodo. "Y ya; se acabó", quiso zanjar, sin éxito, este jueves desde Bruselas el debate que su propia portavoz en el Congreso abrió. "Garantizaremos el sistema público de pensiones y su viabilidad, sin duda", ha dicho el líder del PP.

Aunque el PSOE le avisa: las pensiones van a estar en el debate quiera Feijóo o no. "Hoy ha mandado a callar. Ha dicho que 'ya'. Como si el líder de un partido pudiera trasladar qué podemos hablar en la opinión pública o qué no podemos hablar", le ha reprochado María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A.

Ester Muñoz, quien metió a los populares en este jardín a puertas de la campaña electoral, ya no habla de reformas valientes. Este jueves sí ha elegido bien sus palabras. "La receta del PP es garantizar el sistema público de pensiones", ha manifestado, esta vez, Muñoz. Ya no repite, como hizo hace unos días, que el sistema de pensiones vaya a "petar".

Con los datos en la mano, eso de que va a "petar" es, como mínimo, un afirmación exagerada. Tampoco es correcto decir, como ha dado a entender Sánchez, que porque haya más dinero en la hucha de las pensiones, el sistema sea sostenible. En este debate lo que hace falta, a un lado y al otro, es más rigor.

Hay datos para el optimismo: el número de trabajadores por pensionista ha aumentado hasta los 2,5 gracias en parte a los migrantes, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2000. Pero el aumento en la hucha de las pensiones no refleja lo que en realidad gastamos. El Gobierno tiene que inyectar cada año una cantidad adicional. En 2025, casi 53.000 millones de euros, una cuarta parte del gasto total en pensiones.

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