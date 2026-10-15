El debate de las pensiones, entre la demagogia y las trampas: no hay datos que afirmen que el sistema "va a petar" como dice el PP

Entre líneas Hay datos para el optimismo de la sostenibilidad del sistema: el número de trabajadores por pensionista ha aumentado hasta los 2,5 gracias en parte a los migrantes, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2000.

El Partido Popular busca cerrar el debate iniciado por su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, quien predijo el colapso del sistema de pensiones con argumentos exagerados. Muñoz intentó matizar sus declaraciones citando a la Airef, que respalda el sistema, aunque sugiere reformas de cara a 2050. José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía, coincide en que las cotizaciones son insuficientes, pero el sistema no está quebrado. El número de trabajadores por pensionista ha mejorado, alcanzando 2,5, una cifra no vista desde 2000. Aunque Pedro Sánchez destacó el aumento en la hucha de las pensiones, este no cubre el gasto mensual, y el Gobierno debe aportar fondos adicionales anualmente.

El PP intenta cerrar un debate que abrió su portavoz en el Congreso, cuando pronosticó el fin del sistema pensiones con argumentos tramposos y apocalípticos. "Va a colapsar. El sistema actual como está no va a funcionar y va a petar", afirmó Ester Muñoz en un podcast. La realidad es que no hay datos que corroboren una afirmación tan exagerada.

Consciente de la polémica generada, Muñoz se intentó explicar argumentando que la Airef es "la que dice que, aunque la regla de gasto se cumple para las pensiones, esto no significa que esté asegurado". La Airef vigila la sostenibilidad de las finanzas públicas, avala el sistema y solo ha advertido de la necesidad de más reformas en un horizonte de 25 años... de cara al 2050.

El catedrático en Economía en la Universidad Complutense de Madrid José Ignacio Conde-Ruiz reconoce que las cotizaciones "no son suficientes", pero asegura que el sistema "no está quebrado". Es la tesis de un experto en pensiones que también aplicable a afirmaciones alarmistas de Vox. "El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado", afirmó José María Figaredo.

Hay datos para el optimismo en cuanto a la sostenibilidad del sistema: el número de trabajadores por pensionista ha aumentado hasta los 2,5 gracias en parte a los migrantes, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2000.

Las afirmaciones cuestionables también aplican al presidente del Gobierno, un Pedro Sánchez que afirmó que hay "más de 20.000 millones en la hucha de las pensiones". "En 2018, cuando gobernaba el PP eran 5.000 millones de euros", añadió. El aumento en la hucha de las pensiones no refleja lo que en realidad gastamos, ya que 20.000 millones apenas dan para pagar un mes de pensiones, como advierte Conde-Ruiz.

El Gobierno tiene que inyectar cada año una cantidad adicional. En 2025, casi 53.000 millones de euros, una cuarta parte del gasto total en pensiones.

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