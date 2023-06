El ministro de Industria, Héctor Gómez, ha indicado en Al Rojo Vivo que el PP "intenta establecer un marco de relato", pero lo importante y lo que no puede desdibujar el PP es "que España sigue creciendo". "Que asuman la responsabilidad, que presenten un proyecto a la ciudadanía, que existe la política más allá de atacar al Gobierno, que tienen que gestionar...", ha indicado.

"Menos populismos, menos mensajes contradictorios y más responsabilidad", ha destacado el ministro, que ha indicado que el país se ha gestionado "con éxito": "Hoy España duplica la media europea en crecimiento económico, somos los países que menos inflación tiene en el marco de la Unión Europea".

Así, ha valorado el récord histórico del turismo afirmando que "el primer cuatrimestre de 2023 es la mejor serie histórica de nuestro país", en el que se ha recuperado y superado con creces el gasto en destino prepandemia (+20%).

Además, ha evitado valorar si es o no un problema que las elecciones se celebren en verano, al destacar que es un asunto que ha puesto en la agenda Núñez Feijóo: "No vamos a entrar en la dinámica. Piden que se convoque elecciones cuanto antes y cuando las convocan no le parece bien. Siempre juegan a la contra intentando establecer un marco de relato para una vez más atacar al Gobierno de España".

Gómez también ha asegurado que PP y Vox "tienen claro que van a pactar para desarrollar sus políticas de derechas". Una forma, ha dicho, completamente diferente de gestionar lo que el PSOE cree que es imprescindible, que es "proteger a los vulnerables": "Hemos sido capaces de gestionar estas crisis protegiendo a los más vulnerables y haciendo que la economía crezca".