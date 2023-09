El largo camino hacia una posible investidura de Pedro Sánchez sigue salpicado por las declaraciones e interpretaciones que llegan desde el independentismo y el gobierno de coalición.

"Si no lo pone el texto... hay que remitirse a los textos. Es verdad que en muchas conversaciones estamos hablando de intentar poner fin a la judicialización de un conflicto que tiene raíces políticas, pero en ese papel dice lo que dice y no dice lo que no dice", ha respondido el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta. Hasta ahora ha sido el miembro del ala socialista del Gobierno que ha hablado con más claridad sobre las palabras de Oriol Junqueras.

El líder de ERC ha insistido este miércoles en que el acuerdo sellado en agosto entre los independentistas y PSOE y Sumar para la Mesa del Congreso incluye la amnistía como vía para poner fin a la "represión" del independentismo.

"Incluye poner fin a la represión por todas las vías legales necesarias, y es evidente que la amnistía es una vía legal y necesaria, y que se incluye en estas vías legales necesarias que el PSOE ya se ha comprometido a hacer", ha reiterado en una comparecencia sin preguntas desde la sede de ERC.

Desde Sumar, la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, también se ha mostrado rotunda. Ha negado que exista un acuerdo del PSOE con las formaciones independentistas por una ley de amnistía aunque ha dicho estar convencida de que "vamos a tener en el país el único gobierno de coalición posible, un gobierno de coalición progresista, liderado por Pedro Sánchez, el PSOE y Sumar".

También ha llamado al diálogo la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones. María Jesús Montero ha pedido dejar espacio a las conversaciones "discretas", si bien se ha mostrado convencida de que no habrá repetición electoral y ha defendido que se busca un acuerdo "en el marco de la Constitución".

"No es posible retransmitir permanentemente el estado de las conversaciones. Hay que comunicar, con toda la transparencia, los acuerdos si es que se producen, cuando se producen, y no generar ningún tipo de expectativas ni de posiciones inamovibles", ha declarado la ministra a la prensa en Bruselas, a donde ha viajado para presentar las prioridades de la presidencia española en comisión europarlamentaria.

Además, la ministra socialista ha avanzado que cuando llegue el momento de la investidura de Sánchez espera que haya acuerdos que permitan tal investidura, como resultado del diálogo con "discreción" que se está realizando.

Finalmente, y sin querer responder a las preguntas de si cree que la amnistía tiene encaje si el líder de Junts y huido de la justicia, Carles Puigdemont, renuncia a la unilateralidad, Montero ha apelado al "diálogo" como el "pegamento" que en democracia "permite el entendimiento entre aquellos que están en las antípodas", dentro del marco constitucional.