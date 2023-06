Alberto Núñez Feijóo ha arrancado la precampañapara las elecciones generalesvolviendo este domingo a su tierra, Galicia, donde ha aprovechado para meter el dedo en la llaga tras la polémica interna por las listas electorales del PSOE y los cambios en las candidaturas impuestos desde Ferraz.

"Ayer hubo comité federal del Partido Socialista. La verdad es que no fue tan entretenido como aquel en el que echaron a Sánchez, pero no estuvo mal", ha ironizado el líder del PP en Santiago, donde se ha mostrado seguro de que los 'populares' ganarán el 23 de julio. Una victoria, ha dicho, que será "una oportunidad histórica para reconstruir el PSOE que existía antes de Sánchez", al que ve desesperado.

En este sentido, ha aludido a la propuesta del presidente del Gobierno de celebrar seis debates cara a cara: "¿Para qué quiere seis 'cara a cara'? ¿Para decir seis veces que con Bildu no se acuerda nada? ¿Para decir seis veces que no va a pactar con el independentismo? ¿Que no podrá dormir con Podemos? ¿Que los jueces son unos fascistas? ¿Que no eliminaría el delito de sedición? ¿O que la ley del 'sí es sí' no va a rebajar las penas de ningún violador o pederasta?", ha cuestionado.

Sin embargo, desde las filas socialistas le afean sus reticencias a debatir. El líder del PSC, Salvador Illa, se ha preguntado "qué miedo tiene a debatir" Feijóo y "cuál es su verdadero plan". Así, ha planteado qué va a hacer Feijóo en materia económica y de justicia social y le ha instado a concretar "qué va a derogar", "qué modelo territorial" quiere y "cuál es su plan para Europa". "¿Por qué no quiere debatir? ¿Por qué no quiere que los españoles sepamos cuál es su verdadero propósito?", ha insistido.

Así se ha expresado en el Consell Nacional catalán, donde los socialistas han cerrado filas en torno a Sánchez y han replicado el mensaje de unidad que este lanzó la víspera ante el comité federal, destacando la gestión de los últimos cinco años de gobierno. En este sentido, Meritxell Batet ha expresado que el proyecto "de la derecha es derogar todo lo conseguido y destruir los avances logrados durante cinco años".

Con todo, la herida interna por las candidaturas del 23J aún no se ha cerrado, porque este mismo domingo los candidatos en la lista por Ávila han dimitido en bloque tras la imposición de Manuel Arribas como número uno al Congreso. La ejecutiva de esa provincia tendrá que elegir ahora nuevos nombres para que le acompañen en las listas.