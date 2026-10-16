Rufián admite que el pacto de izquierdas es prácticamente imposible a horas de que cierre el plazo: "He fracasado"

¿Qué ha dicho? El diputado de ERC admite que ha estado a punto de "mandarlo todo a hacer puñetas" después de una semana de "espectáculo" y "culebrón", un escenario "nefasto" para las fuerzas de izquierdas.

Gabriel Rufián, diputado de ERC, expresó su frustración a menos de 24 horas de cerrar el plazo para inscribir coaliciones para las elecciones del 29 de noviembre. En una entrevista en RAC1, Rufián se disculpó con los ciudadanos y admitió su "fracaso" en formar una coalición de izquierdas. Afirmó estar cerca de abandonar su cargo, pero sigue por el apoyo de los militantes. Criticó el adelanto electoral de Pedro Sánchez, acusándolo de no interpretar el momento histórico. Rufián, que se considera "junquerista", siente que, aunque es un activo electoral, su influencia interna es limitada, comparándose con "Copito de Nieve" en el zoo.

Gabriel Rufián estalla a menos de 24 horas de que se cierre el plazo para inscribir a las coaliciones que se presentarán a las elecciones del 29 de noviembre. En una entrevista en RAC1, el diputado de ERC pide "disculpas" a los ciudadanos y reconoce haber "fracasado" en su intento de ayudar a propiciar una coalición de fuerzas de izquierda.

"Ayer estuve a punto de irme. Estoy aquí por los militantes de ERC, no por nadie que esté en un despacho de ERC; estoy por la gente que me coge por la calle y me dice: 'Ni de coña te vayas'. Pero me iría a casa porque me da mucho palo. Si hay un momento histórico donde nos tenemos que poner de acuerdo, es este", confiesa Rufián, que ve "muy improbable" que se acabe produciendo un pacto entre las fuerzas de izquierdas.

Rufián llega a decir que ha estado a punto de "mandarlo todo a hacer puñetas" después de una semana de "espectáculo" y "culebrón", en lo que considera un escenario "nefasto" para el espacio a la izquierda del PSOE. "Pido disculpas porque pensé que, repitiendo lo que se decía en la calle de que tenemos que hacer otra cosa, podía arrastrar a los partidos. Hemos fracasado, pero es muy probable que no pase por intentar salvar la papeleta", opina.

Sobre la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones, Rufián considera que su objetivo solo es "quedar primero" sin ser "capaz de interpretar el momento histórico". "Hablo con todo el mundo, me respondan o no. Intento ser transparente hasta un punto suicida porque no tengo ninguna agenda. Hay un peligro terrible donde hay gente que no es consciente de que nos jugamos las condiciones de vida y nosotros nuestras siglas. Cuando Abascal sea ministro del Interior, irá a por ti", asevera.

El diputado afirma que no le ha llamado nadie y asegura ser "más 'junquerista' que Junqueras", al ser preguntado por su futuro en la formación catalana. "No hablaré mal de nadie. Solo hemos recibido hostias y yo he trabajado con 57 personas en los últimos años, y de todos me siento orgulloso. Hay cierta noticia constante que dice: 'Rufián quiere saber con quién trabajará'. Pero ¿quién no quiere saber con quién trabajará? Me sorprende que se diga que Rufián quiere tener a gente de confianza. ¿Y quién no? Convergència se dividió y no pasó nada, no hubo vodevil ni culebrón", opina.

Preguntado por si cree que es un gran activo electoral sin peso interno, Rufián ha lanzado un símil demoledor sobre cómo ve su situación actual: "Copito de Nieve llenaba el zoo, pero no decidía qué comía".

Posteriormente, en otra entrevista en TVE, Rufián ha trasladado su "compromiso" para "intentar que este Gobierno se repita". "Cuando el humo se disipe tenemos que luchar con lo que tenemos. Que acabe el espectáculo que estamos dando y al día siguiente sumar con lo que tenemos", opina el diputado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido