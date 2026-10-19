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La Junta retira ayudas a tres ONG que atienden a migrantes sin hogar tras la "prioridad nacional" acordada por Moreno y Vox

Los detalles Según informa 'eldiario.es', el Gobierno de Juanma Moreno ha suspendido las primeras subvenciones destinadas a programas sociales para una población vulnerable adjudicadas a Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta.

Moreno, con Gavira Moreno, con GaviraEuropa Press
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El Gobierno de Juanma Moreno ha suspendido las ayudas públicas que la Junta de Andalucía adjudicaba desde 2023 a las ONG Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta para la gestión de pisos de acogida y planes de inserción sociolaboral dirigidos a personas sin hogar.

Según informa 'eldiario.es', estas son las primeras ayudas destinadas a población vulnerable que la Junta corta tras su pacto de Gobierno con Vox. En su acuerdo, ambas formaciones se comprometieron a la "reducción, hasta su eliminación, de subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo".

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha confirmado a las tres ONG que "no prorrogará ni habrá una nueva licitación" del Programa de Inserción Laboral y Social de Personas Sin Hogar en Andalucía. Este programa ofrecía estancias temporales en pisos de acogida a 315 personas en las ocho provincias andaluzas: 132 plazas gestionadas por la Fundación SAMU, 90 por Cruz Roja y 93 por Inserta.

Según el citado medio, el 80% de las personas sin hogar usuarias de los pisos de acogida que gestiona Inserta eran inmigrantes, más del 60% en el caso de la Fundación SAMU y el 45% en Cruz Roja.

Desde el Gobierno de Moreno desmienten a 'eldiario.es' que la decisión tenga que ver con ese concepto de la "prioridad nacional", impuesto por la formación ultra en sus acuerdos de gobierno con el PP. "El programa se extingue ahora, una vez se evalúen los resultados del mismo, ya se verá luego", señalan al citado medio.

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