El PP ha aprovechado la avería que ha provocado que se suspenda la circulación de trenes entre Valencia y Madrid para deslizar sospechas de boicot. Dirigentes populares como Alfonso Serrano han ironizado con que es "una casualidad" que el incidente se produzca justo en el día en el que muchos madrileños tenían previsto volver.

"Qué casualidad ¿no? Que los trenes repletos de madrileños no puedan salir de Valencia por un problema en un túnel. Nadie les dice nada. Adif no plantea alternativas en buses. ¿Pretende alguien que se den la vuelta?", ha publicado Alfonso Serrano, secretario General del PP en Madrid, tras lo que ha exigido "una actuación urgente e inmediata".

En la misma línea, González Pons ha vinculado esta avería con la fecha electoral y unas elecciones, según ha dicho, "puestas para no ir". "El Gobierno debe garantizar que la gene llegue a votar. Exijo que si no se puede reparar la circulación de trenes entre Valencia y Madrid se pongan medios alternativos. Si ya eran unas elecciones puestas como para no ir, faltaba esto", ha manifestado el vicesecretario de acción institucional del PP y vicepresidente del Partido Popular europeo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha pedido que se solucione esta situación cuanto antes. "Que todos los españoles que hoy van a ir a votar puedan hacerlo, y me refiero, especialmente, a todos los votantes que se han quedado atrapados en los trenes Valencia-Madrid, y que ahora mismo es posible que no puedan ejercer su derecho al voto. Pido que se pongan todos los medios para que se pueda producir", ha declarado la presidenta madrileña ante los medios de comunicación.