La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha emplazado este lunes al Partido Popular a identificar a un interlocutor y celebrar un debate económico para confrontar sus propuestas con las del PSOE. No obstante, dio por hecho que no se celebrará porque "es evidente" que el principal partido de la oposición no quiere hablar de economía ahora que "va muy bien".

"Con las cosas del comer no se juega y por eso es tan importante conocer el programa del PP. No conocemos el qué ni el quién ni el para qué. Frente a la política económica y responsable del Gobierno está la nada Calviño ha hecho esta petición en una comparecencia desde la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde ha sacado pecho de la estabilidad política de la que a su juicio goza España.

Así lo ha afirmado tras la reunión que los coordinadores del programa electoral del PSOE para las elecciones generales del próximo 23 de julio celebraron en Ferraz, donde Calviño ha comparecido en rueda de prensa -por primera vez en la sede del PSOE- y ha defendido que "no es el momento de parar" las medidas del Gobierno "y volver para atrás".

En este sentido, ha indicado que el candidato del PP para ser presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, solo ha hablado de "derogar" y el contenido de su agenda política se ha basado "en la nada" en lo que se refiere a la economía. Por ello, ha asegurado que es "urgente" conocer las principales propuestas del líder de la oposición porque "con las cosas del comer no se juega".

"Cuanto antes deberíamos tener ese debate específico de política económica con la persona que vaya a coordinar ese programa electoral [del PP] en ese ámbito. Francamente, los ciudadanos saben muy bien cuál política económica del Gobierno liderado por Pedro Sánchez […], y enfrente no sabemos ni qué, ni quién ni para qué", ha declarado.

Desde el PSOE quieren ahondar en la cuestión económica porque "no se juega con las cosas del comer", ha remarcado Calviño desde el atril de Ferraz en el que ha eludido cuestiones orgánicas y ha ensalzado que está perfectamente alineada con el presidente del Gobierno así como que el "socio minoritario" de la coalición "no ha tenido prácticamente influencia en la política económica del Ejecutivo".