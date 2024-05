Durante su intervención en 'El Debat', Alejandro Fernández, candidato del Partido Popular a la Generalitat, ha arremetido contra Josep Rull de Junts, acusándolo de convertir Cataluña en un "paraíso okupa". Fernández ha cuestionado el deseo de Josep Rull, el portavoz de Junts en 'El Debat', de volver a 2017, recordando los problemas que, según él, esa época trajo consigo. "¿No hemos tenido suficiente, señor Rull? ¿No han tenido ustedes suficiente?", ha preguntado.

Además, Fernández ha responsabilizado a "los herederos de la antigua convergencia" de la situación actual, ha señalado que fueron ellos quienes aprobaron legislaciones que contribuyeron al problema de ocupación y agravaron la carga fiscal en la región. "¿Sabe usted quién ha admitido 15 impuestos propicios que han convertido a Cataluña en un infierno fiscal? Ustedes".

También ha criticado la política burocrática que, según él, ha obstaculizado las iniciativas empresariales en Cataluña. "¿Sabe usted quién ha propiciado una política asfixiante de burocracia para cualquier persona que tenga una iniciativa en Cataluña? Ustedes."

Finalmente, Fernández ha acusado a Junts de haber comprado la complicidad de la CUP con un proyecto separatista que ha llevado a la región a decir "no" a proyectos de desarrollo. "Durante los años 2017 y 2018, para lograr la complicidad de la CUP en su proyecto separatista, compraron una agenda antisistema que he acabado en la cultura de no al todo, no al cuarto cinturón, no a la ampliación del aeropuerto...", ha afirmado el candidato del PP que ha terminado su intervención asegurando que desde su partido no van a permitir que Carles Puigdemont vuelva a liarla.