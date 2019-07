La temporada de pactos de gobernabilidad ha entrado en su etapa "quinqui", que diría Espinosa de los Monteros. El macho que "la derecha sin complejos" lleva dentro ha terminado recurriendo al lenguaje diplomático, con términos como "acojonado" y "lameculos" para que las conversaciones fluyan. Madre del amor hermoso, se van a tener que confesar.

Ya nos habían contado que el PP, Ciudadanos y Vox no están pactando, pero resulta que cuando uno de los tres no cumple, la letra con sangre entra. Todo empezó cuando el secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, acusó a Vox de "paralizar las instituciones, alineándose con Podemos y PSOE". Madrid y Murcia están en el aire y Hervías llamó a los de Abascal "nuevos socios de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias". ¡Ea, ea, ea, "la veleta" se cabrea!

Hasta ahí podíamos llegar. Sujétame el cubata. La cuenta oficial de Vox en Twitter respondía: "Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal". ¡Uy lo que le ha dicho! ¡Uy lo que le ha dicho! Verás cuando Rivera vuelva de visitar las "400 capitales de España" que ya gobierna.

Chicos, poneros a trabajar, que vienen los socialistas, terciaban desde una cuenta oficial del PP en Twitter: "¿Qué tal si dejamos de insultar y trabajamos para que el socialismo no gobierne en Madrid?". Tú no te metas, tú no te metas. También había para los de Casado. RT: "Es curioso que quienes han provocado que el PP pase de 187 a 66 diputados den lecciones a quienes han logrado que Vox pase 0 a 24. En la empresa privada los primeros estarían despedidos y los segundos serian el comité de dirección". ¡Toma, por meterte!

Yo te digo que "Navajeros" era cine quinqui, pero no tenía tanta acción. Son cosas que pasan en el "centro derecha", cuando los pactos son "centristas", "moderados" y "liberales". A mí no me toques ni un pelo de la pechera, Hervías, que te meto con el mechero. Fuego a discreción. Hasta que llega lo mejor (por ahora), para poner fin a la reyerta entre "la derecha sin complejos", "la veleta" y "la derechita cobarde" (copyright de Abascal)...

¿Cómo solucionan esto los hombres con agallas? ¿Qué hace "la derecha sin complejos"? ¿Qué hace en su último gesto de ponerle un par de…? Un par de razones, dejémoslo ahí. Lo que hicieron en Vox fue echarle la culpa al último que pasaba por ahí: "Nuestro CM de verano, aunque tenga razón, debe vigilar el lenguaje". Entendemos que el "CM" es el "community manager", no el "comando machirulo", ni una forma de decir "cucú Maricarmen" o "cómetelo macho".

Conclusión: hay gente en España que lo está pasando mal mientras sigue la nueva temporada de pactos. Gente que sufre, como los de Vox, que además de que parece que le echan la culpa al becario, nos han pedido comprensión en el mismo tuit: "No es fácil aguantar callados el desprecio de Ciudadanos a nuestros votantes y las mentiras a los suyos". Y ojo, porque continuará: "No podemos garantizar que si Ciudadanos se empeña en dar los gobiernos al PSOE, esto no vuelva a suceder". Por España, todo por España. Y pagado por todos. Coño, macho (CM). De verano.