La preocupación que hubo en la prensa española sobre las injerencias rusas contrasta con la nula presencia mediática de las injerencias sionistas teniendo en cuenta que muchos de esos mismos medios prestan columnas a sus máximos exponentes. Esta semana Pilar Rahola acusó de propagandista a la Flotilla en uno de sus artículos de defensa del Estado de Israel y facilitadores del genocidio en Gaza.

En noviembre de 2023 la Hasbara israelí comenzó a identificar que su relato estaba en riesgo e intensificó el papel que la propaganda lleva haciendo décadas para contrarrestar el relato sobre las atrocidades, los crímenes de guerra y contra la humanidad y el genocidio perpetrado en Gaza. La Kneset llamó a Amichai Chickli, ministro para asuntos de la diáspora, para que informara sobre los pasos a dar para contrarrestar las críticas internacionales al genocidio en Gaza. Esa comparencia hizo que Chickli comenzara una ofensiva activando toda la red de organizaciones afines para criminalizar cualquier discurso crítico con Israel. Chickli es el hombre que funciona de enlace entre Benjamin Netanyahu y David Hatchwell con Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso.

La Kela Shlomo u 'Honda de Salomón' es una campaña israelí de concienciación de masas financiado con un ambicioso presupuesto de más de 32 millones de euros para pagar a organizaciones, campañas y activistas por todo el mundo. El programa ahora recibe el nombre de Voices of Israel y anteriormente fue un proyecto llamado 'Concert'. El programa fue calificado como "el concierto de la vergüenza" en un editorial de Haaretz en junio de 2022.

La Hasbara necesitaba una figura para el mundo de habla hispana y eligió a Pilar Rahola, una de las férreas guardianas del sionismo en España. Después de una serie de conferencias en noviembre de 2023 por varias ciudades en América Latina, de las que informé en este artículo, la ONG sionista, de origen bastante opaco, llamada Combat Antisemitism Movement (CAM) nombró a la periodista española presidenta del Consejo Asesor de la organización para América Latina.

Ella misma lo reconoció en su perfil en redes el día en el que se produjo la reunión anual de la CAM y su nombramiento. En marzo de 2024 Pilar Rahola visitó Israel tras ser nombrada en el cargo por la organización junto a alcaldes y políticos de América Latina en un viaje propagandístico de la asociación sionista en la que se reunió con varios políticos. Pilar Rahola participó en uno de esos programas incluidos en la Kela Shlomo en New York que recibió el nombre de Voices of Truth y que puede consultarse aún en su página web.

Combat Antisemitism Movement fue fundada por Adam Beren, el magnate del petróleo norteamericano dueño de Berexco, como reconoció en documentos de la propia organización en un documento que intentaba censurar actos a favor de Palestina. Su vinculación con Israel y su estructura propagandista y militar es muy estrecha a pesar de que su financiación la maquillan con las donaciones que reciben por parte de filántropos sionistas de todo el mundo. Sacha Roytman es el CEO de la organización que, tras convertirse a colono en Israel mudándose desde Bélgica, se convirtió en 2010 en el director de la propaganda digital de las IDF y que ahora trabaja para la propaganda de Israel desde sus organizaciones satélites. Sacha Roytman fue noticia en el año 2012 porque cuando ostentaba su cargo en las IDF posó con la cara manchada de barro y un comentario diciendo "Obama Style".

El Combat Antisemitism Movement y sus vínculos con el espionaje y las IDF

El consejo de asesores del Combat Antisemitism Movement tiene entre sus miembros a Natán Sharansky, un prominente miembro del Likud que fue parte del ejecutivo de Ariel Sharon, y de Sima Vaknin Gil, General Brigadier de las IDF, que fue un alto oficial de la inteligencia a cargo de la censura y principal. Estos dos nombres son muy relevantes para explicar a qué sirve Pilar Rahola.

Natán Saransky fue ministro con Ariel Sharon, el que además de primer ministro de Israel fue responsable de las matanzas de Sabra y Chatila como ministro de Defensa. Se salió del ejecutivo en 2005 en protesta por el abandono de los asentamientos judíos en la franja de Gaza y ha sido siempre un firme defensor de la ocupación de tierras llegando a promover la llegada de colonos desde Rusia. Su presencia en la estructura propagandística desde la salida del ejecutivo ha sido constante, llegando a ser presidente una década de la Agencia Judía de Israel, la organización estatal centenaria que se ocupa de informar y promover la llegada de judíos de todo el mundo a Israel para su establecimiento y que tiene como fin principal establecer una imposibilidad de disociación de Israel y los judíos de todo el mundo. Saransky es la cuota más política de la asociación de la que forma parte Pilar Rahola que también tiene su responsable asociado al ejército y el espionaje.

Sima Vaknin Gil es otro de los prominentes miembros del Combat Antisemitism Movement (CAM). Vaknin Gil fue miembro de las IDF en puestos de inteligencia desde el año 1984 al 2015, cuando fue nombrada por el gobierno de Israel responsable de asuntos públicos para ser una de las principales impulsoras de la propaganda de Israel en la acción exterior. De hecho, ella fue la encargada en el año 2015 de establecer la estrategia de Israel para deslegitimar el Movimiento BDS que pide el boicot, la desinversión y la ruptura de relaciones con Israel.

Sima Vaknin Gil fue en 2018 un alto oficial del espionaje israelí que tenía como superior ministerial a Gilad Erdan, uno de los máximos aliados del ya presidente Benjamin Netanyahu y que ahora ocupa el cargo de representante de Israel en la ONU. La que fuera responsable de la censura en Israel siempre ha considerado de vital importancia la deslegitimación de cualquier acción antisionista en el exterior y lo ha considerado una "guerra de narrativas" en la que hay que operar con la misma firmeza que el campo de batalla militar. Tanto Vaknin Gil como su predecesor Ram Ben Barak han considerado la lucha contra el movimiento BDS tan importante como la lucha contra el terrorismo, para ello, la militar Sima Vaknin Gil consideró imprescindible crear una "comunidad de guerreros" en todo el mundo. Es de esa comunidad de la que forma parte Pilar Rahola.

Sima Vaknin Gil bajo el mando de Gilad Erdan llegó a crear una unidad especializada en difamar y expandir mentiras sobre el movimiento BDS y sus activistas que tenía como objetivo "inundar internet" con propaganda de Israel. El objetivo de la acumulación es relevante, porque la red tejida por todo el mundo queda en evidencia cuando se buscan vídeos de Rahola defendiendo a Israel y criminalizando a la izquierda por antisemita. Es inabarcable. Intenten consultar todos vídeos protagonizados por Pilar Rahola sobre ese tema. No podrán acabarlo nunca.

La multitud de organizaciones que inundan el lobby sionista por todo el mundo se suelen esconder bajo la proclama de la lucha contra el antisemitismo, incluyendo como antisemita cualquier discurso crítico contra las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional por parte de Israel. Uno de los máximos exponentes de esta estrategia es la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) y su definición de antisemitismo que funciona como uno de los pilares de la represión de la crítica a Israel y la defensa de los derechos del pueblo palestino. La principal organización vinculada a esta estrategia es el ISGAP (The Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy) que cuenta entre sus miembros tanto a Sima Vaknin Gil como a Natán Saransky. La organización Combat Antisemitism Movement no ha contestado preguntas sobre el papel y si sus participantes reciben alguna retribución.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.