Los candidatos a esta categoría serán propuestos a título personal por los miembros del Comité de Expertos de Constantes y Vitales partiendo de un análisis elaborado por IThinkUPC S.L., empresa de consultoría y servicios digitales avanzados de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Se premiará un artículo original que represente un avance significativo en el ámbito biomédico, valorando su repercusión, impacto social y rigor científico. El candidato podrá ser un investigador individual o un grupo de investigación con sede en España.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 30 de junio de 2026, a las 23:00 horas.