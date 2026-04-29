12º EDICIÓN
12º EDICIÓN
Premio Constantes y Vitales a la Mejor Publicación Biomédica, con la colaboración de IthinkUPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya
Esta categoría premiará a la que se considere mejor publicación original, no revisión ("paper"), biomédica del año realizada en España, tomando como referencia aquellas investigaciones que hayan sido publicadas en PubMed entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.
Los candidatos a esta categoría serán propuestos a título personal por los miembros del Comité de Expertos de Constantes y Vitales partiendo de un análisis elaborado por IThinkUPC S.L., empresa de consultoría y servicios digitales avanzados de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Se premiará un artículo original que represente un avance significativo en el ámbito biomédico, valorando su repercusión, impacto social y rigor científico. El candidato podrá ser un investigador individual o un grupo de investigación con sede en España.
El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 30 de junio de 2026, a las 23:00 horas.
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