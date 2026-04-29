Las campañas deben haber sido difundidas a través de medios como televisión, radio, prensa, internet o redes sociales entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, y serán valoradas por su originalidad, creatividad y alcance.

Las bases e información completa de los premios pueden descargarse a través de la web desde donde se deberá descargar esta plantilla para cumplimentar y presentar las candidaturas para, posteriormente, remitirlas al correo premios@constantesyvitales.com

La evaluación de las candidaturas de cada Premio Constantes y Vitales se llevará a cabo por un jurado que está formado por los miembros del Comité de Expertos de Constantes y Vitales , compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación científica y médica.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 30 de junio de 2026, a las 23:00 horas.