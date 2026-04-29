12º EDICIÓN
12º EDICIÓN
Premio Constantes y Vitales 2026 a la Trayectoria Científica en investigación biomédica
Este galardón distinguirá la trayectoria científica de una figura referente en el campo biomédico que haya desarrollado la mayor parte de su carrera en España.
Los Premios Constantes y Vitales reconocerán la trayectoria científica de un investigador español en el campo biomédico que haya desarrollado la mayor parte de su carrera en España.
Es un reconocimiento al impacto y la excelencia mantenida a lo largo del tiempo, así como al compromiso con el avance del conocimiento y la mejora de la salud.
Las candidaturas a esta categoría serán propuestas a título personal por el Comité de Expertos de Constantes, quienes elegirán entre sus integrantes al finalista en una decisión que será adoptada por consenso.
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1
2026
Premio Constantes y Vitales 2026 a un Joven Talento en investigación Biomédica
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2
2026
Premio Constantes y Vitales a la Mejor Publicación Biomédica, con la colaboración de IthinkUPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya
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3
2026
Premio Constantes y Vitales 2026 a la Mejor Campaña de Divulgación en Prevención Médica