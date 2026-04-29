Los Premios Constantes y Vitales reconocerán la trayectoria científica de un investigador español en el campo biomédico que haya desarrollado la mayor parte de su carrera en España.

Es un reconocimiento al impacto y la excelencia mantenida a lo largo del tiempo, así como al compromiso con el avance del conocimiento y la mejora de la salud.

Las candidaturas a esta categoría serán propuestas a título personal por el Comité de Expertos de Constantes, quienes elegirán entre sus integrantes al finalista en una decisión que será adoptada por consenso.