Este premio está destinado a personas individuales de hasta 45 años (nacidas desde el 1 de enero de 1981), que sean investigadores principales (IP) de su propio grupo de investigación y que acrediten contribuciones originales y relevantes en cualquiera de los ámbitos de la biomedicina.

Con este galardón, Constantes y Vitales otorgará 100.000 euros al organismo o institución al que pertenezca la candidatura ganadora, destinados al proyecto que lidere la persona galardonada en ese momento, con el objetivo de garantizar la continuidad de la investigación, uno de los principales propósitos de la iniciativa.

Las bases e información completa de los premios pueden descargarse a través de la web desde donde se deberá descargar esta plantilla para cumplimentar y presentar las candidaturas para, posteriormente, remitirlas al correo premios@constantesyvitales.com

El procedimiento de selección de las candidaturas a los premios en esta categoría se llevará a cabo en dos fases, una primera a través de un panel de evaluadores independientes y una segunda, en la que un jurado tomará la decisión final. El jurado valorará especialmente la originalidad de la línea de investigación, su aplicabilidad en pacientes y la colaboración internacional y multidisciplinar.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 30 de junio de 2026, a las 23:00 horas.