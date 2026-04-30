Constantes y Vitales, la iniciativa de Responsabilidad Corporativa de laSexta y Fundación AXA, abre desde este jueves, 30 de abril, la convocatoria para presentar proyectos a la 12ª edición de los Premios Constantes y Vitales a la Investigación Biomédica y la Prevención en Salud. Estos galardones tienen como objetivo reconocer la excelencia científica y apoyar la divulgación en salud en nuestro país.

Desde su creación en 2014, Constantes y Vitales ha consolidado su compromiso con la ciencia como motor de transformación social, visibilizando la labor de la comunidad investigadora en España, destacando su imprescindible contribución y situando su trabajo y talento en el lugar que merecen. Más de una década después, la iniciativa sigue avanzando para que "la ciencia no se detenga", también a través de estos premios, que se han convertido en un referente en esta materia en nuestro país.

Plazo de presentación y candidaturas

Desde este jueves, 30 de abril, y hasta el próximo 30 de junio (hasta las 23:00 horas), se podrán presentar las candidaturas para esta duodécima edición.

Las entidades interesadas en participar deberán cumplimentar la plantilla correspondiente a través de la web oficial www.constantesyvitales.com y enviar la documentación a la dirección de correo electrónico: premios@constantesyvitales.com . Toda la información y requisitos se encuentran disponibles en las bases de la convocatoria.

El jurado, compuesto por miembros del Comité de Expertos de Constantes y Vitales, valorará de forma rigurosa cada una de las propuestas. El fallo del jurado se dará a conocer en un acto solemne previsto para el último trimestre de 2026, en el que se hará entrega de los reconocimientos.

Estas son las cuatro categorías para optar a los Premios Constantes y Vitales a la Investigación biomédica y la Prevención en salud, destinados a distinguir los proyectos y difundir la investigación biomédica de excelencia realizada en España y la prevención en salud:

Premio Constantes y Vitales a un Joven Talento en investigación Biomédica

La finalidad de esta categoría es premiar el talento y la capacidad de liderazgo científico de talentos en investigación que, en el momento de la presentación de su candidatura a estos premios, estén desarrollando su trabajo en España.

Este premio está destinado a personas individuales de hasta 45 años (nacidas desde el 1 de enero de 1981), que sean investigadores principales (IP) de su propio grupo de investigación y que acrediten contribuciones originales y relevantes en cualquiera de los ámbitos de la biomedicina.

Con este galardón, Constantes y Vitales otorgará 100.000 euros al organismo o institución al que pertenezca la candidatura ganadora, destinados al proyecto que lidere la persona galardonada en ese momento, con el objetivo de garantizar la continuidad de la investigación, uno de los principales propósitos de la iniciativa.

El procedimiento de selección de las candidaturas a los premios en esta categoría se llevará a cabo en dos fases, una primera a través de un panel de evaluadores independientes y una segunda, en la que un jurado tomará la decisión final. El jurado valorará especialmente la originalidad de la línea de investigación, su aplicabilidad en pacientes y la colaboración internacional y multidisciplinar.

Premio Constantes y Vitales a la Mejor Publicación Biomédica, con la co-laboración de IthinkUPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya

Esta categoría premiará a la que se considere mejor publicación original, no revisión ("paper"), biomédica del año realizada en España, tomando como referencia aquellas investigaciones que hayan sido publicadas en PubMed entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. Los candidatos a esta categoría serán propuestos a título personal por los miembros del Comité de Expertos de Constantes y Vitales partiendo de un análisis elaborado por IThinkUPC S.L., empresa de consultoría y servicios digitales avanzados de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Se premiará un artículo original que represente un avance significativo en el ámbito biomédico, valorando su repercusión, impacto social y rigor científico. El candidato podrá ser un investigador individual o un grupo de investigación con sede en España.

Premio Constantes y Vitales a la Mejor Campaña de Divulgación en Prevención Médica

Esta categoría valorará aquellas campañas realizadas por entidades públicas o privadas para divulgar o sensibilizar a la opinión pública sobre una enfermedad con el fin de prevenirla o de minimizar sus efectos y/o contribuir a la mejora de la salud en la sociedad. Las campañas deben haber sido difundidas a través de medios como televisión, radio, prensa, internet o redes sociales entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, y serán valoradas por su originalidad, creatividad y alcance.

Premio Constantes y Vitales a la Trayectoria Científica en investigación biomédica

Este galardón distinguirá la trayectoria científica de una figura referente en el campo biomédico que haya desarrollado la mayor parte de su carrera en España. Es un reconocimiento al impacto y la excelencia mantenida a lo largo del tiempo, así como al compromiso con el avance del conocimiento y la mejora de la salud.

Las candidaturas a esta categoría serán propuestas a título personal por el Comité de Expertos de Constantes, quienes elegirán entre sus integrantes al finalista en una decisión que será adoptada por consenso.

laSexta y Fundación AXA, 12 años de compromiso con la ciencia

Lanzada en 2014, Constantes y Vitales se convirtió en la primera iniciativa de Responsabilidad Corporativa de laSexta, impulsada junto a Fundación AXA. En estos doce años, se ha consolidado como un fuerte movimiento de acción para la promoción de la investigación científica y la prevención en salud en España, logrando avances concretos tanto a nivel social como institucional.

Con una clara vocación de convertirse en motor de cambio, desde el impulso de la ciencia, la concienciación social y la mejora de la salud en España, entre sus hitos se encuentra la creación de la Agencia Estatal de Investigación gracias a la movilización de más de 80.000 firmas y la campaña 'Objetivo 2%', que recogió un millón de apoyos para reclamar que la inversión en I+D alcance ese porcentaje del PIB. Además, a través de sus premios, ha destinado más de un millón de euros a financiar proyectos de talentos científicos para poder garantizar la continuidad de sus investigaciones.

En salud pública, la iniciativa ha contribuido a cuadruplicar los desfibriladores en espacios públicos en España, pasando de 10.000 a 40.000 en menos de una década, y ha dado visibilidad a enfermedades como la EPOC o las enfermedades raras, acercándolas a la sociedad mediante campañas de concienciación y también acciones divulgativas a través de su sección en 'La Brújula' de Onda Cero.

También destaca su apuesta por visibilizar referentes y talento femenino con la creación de la primera Base de Datos de Investigadoras, Innovadoras y Tecnólogas —recientemente ampliada y renovada y de la que ya forman parte más de 4.000 científicas— y el impulso de vocaciones STEM entre niñas y jóvenes con campañas como 'Chicas, la ciencia nos necesita'.

La salud mental, con acciones como el evento 'De esto hay que hablar' y la lucha contra el cáncer, con proyectos como 'Todos contra el cáncer' y 'Pide un deseo' son otros ejes clave de Constantes y Vitales, desarrollando iniciativas que combinan sensibilización, la fuerza del audiovisual y colaboración institucional para fomentar la investigación y el debate social. Asimismo, también ha combatido la desinformación y las pseudoterapias promoviendo la medicina basada en la evidencia con acciones como 'Menos cuento, más ciencia'.