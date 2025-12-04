Un año más, y ya van 11 ediciones, laSexta, a través de su iniciativa de Responsabilidad Corporativa emprendida junto a Fundación AXA, ha entregado los Premios Constantes y Vitales a la Investigación biomédica y la Prevención en salud que, en su 11ª edición, ha tenido como ganadoras, por primera vez, a tres científicas en cuatro de sus categorías: Berta Sánchez-Laorden, Amaia Cipitria Sagardia y Núria López-Bigas. Completando el palmarés de este año, también ha sido distinguido el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).

Desde su creación en 2014, Constantes y Vitales ha reafirmado su compromiso con la ciencia como motor de transformación social, impulsando la visibilidad de los investigadores españoles y destacando el papel esencial que desempeñan. Un papel que la pandemia de la Covid-19 hizo aún más evidente al mostrar, de forma incontestable, la importancia de la investigación para nuestro futuro colectivo. Más de una década después, la iniciativa continúa avanzando para que "la ciencia no se detenga", también a través de estos galardones, que se han consolidado como un referente de prestigio en nuestro país.

Este jueves, la ceremonia de entrega de los Premios Contantes y Vitales ha estado respaldada por Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación; Jose Manuel Fernández de Labastida, director de la Agencia Estatal de Investigación; Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia; Jaime Gutiérrez Colomer, director general de Gestión y Transformación de Atresmedia; Patricia Pérez, directora general Corporativa de Atresmedia y directora de la Fundación Atresmedia; Olga Sánchez, presidenta de la Fundación AXA y consejera delegada de AXA España; Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA; entre otras autoridades, junto a los miembros del jurado Alfredo Carrato, Pedro Duque, María Sanz Vicente, Ángela Nieto, Ramón Reyes y Nieves Mijimolle.

Las científicas y proyectos premiados en la XI edición

Premio Constantes y Vitales a la Mejor Publicación Biomédica: Berta Sánchez-Laorden, del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)

Premio Constantes y Vitales a Joven Talento en investigación Biomédica: Amaia Cipitria Sagardia, del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa

Premio Constantes y Vitales a la Mejor Campaña de Divulgación en prevención médica: Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), por "Uso Racional del Medicamento"

Premio Constantes y Vitales a la Trayectoria Científica en investigación biomédica: Núria López-Bigas

Más de 10 años de compromiso e impulso a la ciencia

Desde su lanzamiento en 2014 y nada más incorporarse a Atresmedia, Constantes y Vitales se convirtió en la primera iniciativa de Responsabilidad Corporativa de laSexta, impulsada junto a Fundación AXA. Desde entonces, lleva más de una década impulsando la ciencia en España con acciones transformadoras. Ha liderado campañas clave como 'Objetivo 2%' por una mayor inversión en I+D, la creación de la Agencia Estatal de Investigación, o la base de datos de mujeres científicas en colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), que roza las 4.000 inscritas.

También ha promovido la instalación masiva de desfibriladores, luchado contra el cáncer desde diferentes iniciativas como 'Todos contra el cáncer' y 'Pide un deseo', visibilizado la salud mental y la igualdad en ciencia con campañas como encuentra 'Chicas, la ciencia nos necesita' o 'De esto hay que hablar'. Además, ha destinado 1.100.000 euros al apoyo directo de proyectos científicos a través de estos premios anuales a la investigación biomédica y la prevención en salud.