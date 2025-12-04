La científica Berta Sánchez-Laorden, del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), ha sido galardonada con el Premio Constantes y Vitales a la Mejor Publicación Biomédica por su investigación: Microglial reprogramming enhances antitumor immunity and immunotherapy response in melanoma brain metastas.

Publicada en la revista 'Cancer Cell', demuestra que la microglía, un tipo de célula inmune del cerebro, puede manipularse para frenar el crecimiento de las metástasis cerebrales del melanoma, el cáncer de piel más agresivo, y mejorar la respuesta a inmunoterapia en modelos preclínicos de ratón.

Los investigadores del laboratorio liderado por la científica del CSIC Berta Sánchez-Laorden y cuyo artículo firma Francisco Javier Rodríguez Baena como autor principal, han descubierto que la microglía se puede reprogramar para pasar de un estado que favorece el crecimiento tumoral a otro que potencia la respuesta antitumoral. Para ello, han identificado una vía de señalización clave, denominada Rela/NF-kB, que, al ser bloqueada, revierte la función protumoral de la microglía y activa una respuesta inmunitaria contra los tumores.

Este hallazgo del equipo del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche abre nuevas posibilidades terapéuticas y combinaciones de tratamiento para mejorar el pronóstico de pacientes con melanoma u otros cánceres que metastatizan al cerebro.