La Dra. Núria López-Bigas es una científica de reconocimiento internacional cuyo trabajo ha transformado profundamente el campo de la genómica del cáncer y la bioinformática aplicada a la biomedicina. Su investigación se centra en entender cómo surgen y evolucionan las mutaciones en los tumores, proporcionando las bases para estrategias de medicina personalizada y diseño de terapias dirigidas.

Investigadora ICREA y Catedrática de la Universidad Pompeu Fabra, además de liderar el Grupo de Genómica Biomédica en el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), durante más de dos décadas ha desarrollado métodos computacionales pioneros para identificar mutaciones impulsoras del cáncer, cuenta con más de 170 publicaciones en revistas de máximo impacto (Nature, Cell, Cancer Cell, Nature Genetics, Cancer Discovery), y una sólida participación en proyectos internacionales.

Su liderazgo ha formado a numerosos investigadores y su trabajo ha tenido un claro impacto clínico y traslacional, facilitando la implementación de estrategias de medicina de precisión. Un ejemplo destacado es la creación del Cancer Genome Interpreter, una plataforma que ayuda a interpretar mutaciones y priorizar tratamientos personalizados.

La trayectoria de López-Bigas combina de manera excepcional la investigación básica de alto nivel, la aplicación clínica directa y la formación de talento científico, lo que refleja un compromiso integral con la biomedicina moderna. Su trayectoria no solo ha generado conocimiento fundamental sobre la evolución del cáncer, sino que ha contribuido de manera tangible a mejorar la atención de los pacientes y a impulsar la medicina personalizada en oncología.