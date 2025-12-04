XI EDICIÓN | PREMIOS CONSTANTES Y VITALES
Mejor Campaña de Divulgación en prevención médica: 'Uso Racional del Medicamento', del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
María Luisa Nicieza, coordinadora de Farmacia del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), recoge de manos de Olga Sánchez, consejera delegada de AXA, el Premio Constantes y Vitales a la Mejor Campaña en Divulgación en prevención médica.
Impulsada por la Consejería de Salud del Principado de Asturias, y dentro del Área de prevención de Seguridad del paciente y educación en el uso de fármacos, la campaña es una iniciativa pionera diseñada para fomentar una cultura de uso responsable y crítico de los medicamentos, estructurada en cinco áreas clave: psicofármacos, polimedicación en mayores, ámbito sociosanitario, opioides y antibióticos.
Bajo el lema central "Ante problemas cotidianos, #NoTeAutomediques" y a través de una estrategia multicanal, materiales multimedia, un microsite, proyectos como 'Dormir sin Pastillas' para mejorar la prescripción de medicamentos para el sueño, evitar la dependencia, la tolerancia y el abuso, jornadas formativas y la Guía Farmacoterapéutica, ha involucrado a ciudadanía, profesionales sanitarios, centros sociosanitarios y agentes multiplicadores.
Sus resultados incluyen, en lo referido a los medicamentos, una reducción significativa del consumo de benzodiacepinas (42%), un descenso global de ansiolíticos, mejoras en polimedicación. La campaña contó además con una amplia implicación profesional: 423 médicos de Atención Primaria (62% del total), más de 300 farmacias y más de 500 inscripciones formativas, y logró una notable visibilidad pública, con más de 25.000 visitas al microsite y un alto impacto en redes sociales, consolidándose como una intervención integral de gran relevancia sanitaria y social.
Olga Sánchez, consejera delegada de AXA y presidenta de su Fundación, ha otorgado el reconocimiento a María Luisa Nicieza, coordinadora de Farmacia del Servicio de Salud del Principado de Asturias.