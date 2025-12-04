Impulsada por la Consejería de Salud del Principado de Asturias, y dentro del Área de prevención de Seguridad del paciente y educación en el uso de fármacos, la campaña es una iniciativa pionera diseñada para fomentar una cultura de uso responsable y crítico de los medicamentos, estructurada en cinco áreas clave: psicofármacos, polimedicación en mayores, ámbito sociosanitario, opioides y antibióticos.

Bajo el lema central "Ante problemas cotidianos, #NoTeAutomediques" y a través de una estrategia multicanal, materiales multimedia, un microsite, proyectos como 'Dormir sin Pastillas' para mejorar la prescripción de medicamentos para el sueño, evitar la dependencia, la tolerancia y el abuso, jornadas formativas y la Guía Farmacoterapéutica, ha involucrado a ciudadanía, profesionales sanitarios, centros sociosanitarios y agentes multiplicadores.

Sus resultados incluyen, en lo referido a los medicamentos, una reducción significativa del consumo de benzodiacepinas (42%), un descenso global de ansiolíticos, mejoras en polimedicación. La campaña contó además con una amplia implicación profesional: 423 médicos de Atención Primaria (62% del total), más de 300 farmacias y más de 500 inscripciones formativas, y logró una notable visibilidad pública, con más de 25.000 visitas al microsite y un alto impacto en redes sociales, consolidándose como una intervención integral de gran relevancia sanitaria y social.

Olga Sánchez, consejera delegada de AXA y presidenta de su Fundación, ha otorgado el reconocimiento a María Luisa Nicieza, coordinadora de Farmacia del Servicio de Salud del Principado de Asturias.