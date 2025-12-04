La doctora Amaia Cipitria, líder del grupo de Bioingeniería en Regeneración y Cáncer en el Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa e investigadora IKERBASQUE, cuenta con una trayectoria internacional excelente y una sólida formación adquirida en centros de referencia como Cambridge, Queensland University of Technology, Charité y el Instituto Max Planck, donde ya lideró un grupo independiente con una prestigiosa beca Emmy Noether.

Su investigación actual se centra en la intersección entre ingeniería de tejidos, biomateriales y biología del cáncer, desarrollando líneas de investigación centradas fundamentalmente sobre latencia del cáncer y metástasis ósea, líneas que han sido reconocidas con una 'ERC Consolidator Grant en 2024'. Ha obtenido más de 8 millones de euros en financiación competitiva, publicado en revistas de alto impacto —en muchas como autora de correspondencia— y demostrado un liderazgo científico destacado. Entre sus méritos adicionales figuran premios relevantes, dirección de jóvenes investigadores y participación activa en comités editoriales y de evaluación científica.

Esta categoría cuenta con una dotación directa de 100.000 euros para garantizar la continuidad de las investigaciones que la persona galardonada esté liderando en estos momentos, concretando de esta forma uno de los principales objetivos de la acción de laSexta y Fundación AXA: impulsar la investigación biomédica en nuestro país y poner en valor la figura de nuestros científicos. Con este año, Constantes y Vitales ha destinado 1.100.000 euros destinados a este fin a lo largo de las ediciones de este premio.