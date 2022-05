Puede que los gatos no tengan siete vidas, pero factores como la dieta, el correcto cuidado veterinario y un entorno seguro pueden influir en la duración de su vida.

Los gatos esterilizados tienden a vivir más tiempo debido a que la esterilización previene las enfermedades reproductivas y a que estos animales son menos propensos a escaparse y deambular por las calles.

¿Cuántos años viven los gatos?

Aunque la esperanza de vida media de un gato de interior es de 13 a 17 años, algunos viven mucho menos y otros llegan incluso a los 20 años. Un gatito llamado Crème Puff llegó a la avanzada edad de 38 años, según el Libro Guinness de los Récords. Aunque, como todo, la duración de una vida depende de muchas cosas, incluida la suerte.

Factores que influyen en la esperanza de vida de los gatos

1. Cuidados médicos rutinarios: los gatos no pueden decirnos con palabras que se sienten bien. De hecho, es probable que uno no se dé cuenta de que algo anda mal con su gato hasta que las cosas han progresado hasta el punto de que es demasiado tarde para un tratamiento eficaz. Además de las vacunas y otras medidas preventivas, el veterinario puede realizar pruebas anuales para asegurarse de que el gato no padece ninguna enfermedad. En muchos casos, cuando se detectan a tiempo, las afecciones pueden tratarse con éxito.

2. Dieta: una dieta ideal para un gato es aquella rica en humedad y nutrientes. Como hay tantas opciones, puede ser difícil elegir un alimento de calidad para gatos. Lo mejor es que hablar de las distintas dietas con el veterinario.

3. Ejercicio: hay algunos gatos que son muy perezosos, pero casi todos se suelen animar si sabemos cómo estimularlos. Prueba con un puntero láser u otros juguetes interactivos, como las varitas con plumas o los juguetes rodantes que funcionan con pilas, para hacer que el gato se mueva.

4. Evitar el aburrimiento: mantener a tu gato ocupado puede ayudar a prolongar su vida y hay muchas maneras de hacerlo. Dale nuevos juguetes con regularidad, pasa tiempo interactuando cada día y proporciónale oportunidades para trepar.

A lo largo de su vida, los gatos pasarán por seis etapas clave que pueden ayudar a los propietarios a entender ciertos problemas de salud/comportamiento que podrían surgir y cosas a las que prestar atención.

Etapas de la vida de un gato

1. Gatito (de 0 a 6 meses): es la mejor etapa para introducir a tu gato en muchas cosas nuevas, como otros animales domésticos, los ruidos de la casa, los viajes, el cepillado, etc., así como para familiarizarlo con los niños. Durante esta etapa, su crecimiento será más rápido. También es un buen momento para esterilizar a tu mascota.

2. Joven (de 6 meses a 2 años): tu gato alcanzará su tamaño completo y habrá alcanzado la madurez sexual. En esta etapa aprenderá a jugar con las personas, asegúrate de no jugar con el gato con las manos de forma brusca y violenta; en su lugar, utiliza juguetes para relacionarte con él. De esta manera evitarás que el gato tome la costumbre de morder. Y es que jugar con las manos puede fomentar los mordiscos y los arañazos, simpáticos cuando son gatitos, pero que muy pronto serán más fuertes.

3. Primera etapa (de 3 a 6 años): tu gato estará en su mejor momento de la vida durante estos años. Es importante mantener sus vacunas al día y hacer sus controles de salud.

4. Madurez (de 7 a 10 años): a esta edad, tu gato será el equivalente humano de alguien de entre 40 y 50 años. Tu mascota quizás anda más despacio o tiene menos deseos de jugar y gane algo de peso.

5. Senior (de 11 - 14 años): ahora la edad del gato equivaldría a unos 70 años humanos. Esto significa que necesita más estimulación mental para mantenerse feliz. Hay que enriquecer el entorno del gato a lo largo de toda su vida. En la tercera edad sobre todo porque los gatos tienden a relajarse mucho más. Una buena opción es usar los comederos con dosificador en los que tienen que buscar la comida. El animal estará ocupado y activo mientras intenta conseguir su comida.

6. Geriátrico (15 años o más): algunos gatos pueden llegar a esta edad sin mostrar signos de deterioro, pero otros se pasarán el día durmiendo tranquilos en su almohada favorita.

Así que ya sabes, para los gatos también sirve lo de 'mens sana in corpore sano'. Tu gato necesita cuidados y entretenimiento para tener una feliz y larga vida.