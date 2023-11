Que un día de lluvia no arruine tu ilusión. Puede que pensaras en salir a pasear por el centro de Barcelona, pero que la previsión de lluvias te haya hecho cambiar de idea. Si buscas qué hacer en Barcelona cuando llueve, no te preocupes porque hay planes para todos los gustos y con presupuestos para todos los bolsillos, aunque llueva.

Los días lluviosos en Barcelona se pueden disfrutar al máximo con las propuestas que te vamos a dejar a continuación para pasar un buen rato. Aprovechar la luz maravillosa de los días de lluvia en la Ciudad Condal es una delicia y te vamos a enseñar algunas de las mejores maneras de hacerlo.

Qué hacer en Barcelona cuando llueve

Ver una exposición

Visitar un templo romano

Día de museos en BCN

Visita las basílicas y catedrales

Ruta por el mercado de la Boquería

¡Un día de chocolate en el museo!

Una de las maneras más socorridas de pasar un buen día de lluvia en Barcelona es ponerse a cubierto disfrutando del arte visitando alguna exposición. Nuestra recomendación es que te acerques al Palau de la Virreina, situado en el número 99 de la Rambla. Se trata de un edificio de estilo barroco construido por el virrey de Perú entre 1772 y 1778, en el que hay exposiciones de arte, sobre todo de fotografía, que van cambiando y cuya entrada es libre. El horario para visitarlo es de martes a domingo y festivos, de 11:00h a 20:00h.

Otra opción para un día de lluvia en Barcelona es visitar un templo romano. Barcelona tiene mucha historia, quizás más de la que imaginas y más cerca de lo que piensas. Es muy sorprendente pero, justo en medio del barrio gótico de Barcelona, en una casa de la calle Paradís, se guardan los restos del templo de Augusto, del siglo I a.C. Este templo, del que se conservan cuatro enormes columnas de casi nueve metros de altura, recuerda a la antigua colonia romana de Barcino, la actual Barcelona. El horario de visita al templo es de martes a sábado, de 10:00h a 19:00h y los lunes, de 10:00h a 14:00h. Los domingos el horario es de 10:00h a 20:00h y la entrada es gratuita.

La clásica opción para un día de lluvia en Barcelona (o en cualquier lugar) es la de hacer un día de museos. La mayor parte de los museos públicos de la ciudad ofrecen una entrada gratuita el primer domingo de cada mes y todos los domingos después de las 15:00h. No obstante, debes asegurarte en su página web antes de ir porque las fechas y horarios pueden varias. Hay tantos museos (Museo Picasso, del Modernismo, el erótico, el Museo del diseño, etc.) que no los podemos poner todos, pero sin duda hay algunos que nos gustaría destacar, que son los siguientes:

Para estar también bajo techo y evitar la lluvia en Barcelona, una posibilidad es la de visitar las basílicas y catedrales. En Barcelona hay cuatro basílicas y catedrales principales, que en su mayoría son una excelente muestra del estilo gótico catalán. Aunque han empezado a cobrar por la entrada, en algunos horarios se pueden visitar gratis. Una de las rutas más tradicionales para visitar es la que cubre la basílica de la Merced, la Catedral del Mar, la catedral de Barcelona y la iglesia de Sant Felip Neri.

Si eres más de comer que de visitar edificios religiosos, tu plan perfecto para un día de lluvia es ir al Mercado de la Boquería. Aprovecha el día de lluvia para visitar el mercado más famoso de toda Barcelona. Está situado junto a La Rambla y cuenta con extraordinarios expositores de frutas, verduras, carnes, chocolates, mariscos, etc. Pero ojo, porque el mercado suele estar lleno. Puedes planificar qué puestos ver con el mapa que tienen en su página web.

La guinda perfecta para un día de lluvia en Barcelona es una visita al Museo del Chocolate. Está ubicado en el antiguo convento de Sant Agustí. A lo largo de sus ocho salas, los visitantes conocen el fascinante mundo del cacao y el chocolate. El museo ofrece visitas guiadas, talleres, catas y todo tipo de actividades para pequeños y mayores. Las entradas se pueden comprar en el museo o en su web con antelación.

Qué hacer con niños en Barcelona cuando llueve

Ir a la bolera

Patinaje sobre hielo

Ir al teatro

Visitar CosmoCaixa

Disfrutar del Museo de Cera

Hacer un 'escape room'

Cuando hay niños, los planes se complican. Y un día de lluvia, más aún. Ahora, la Ciudad Condal tiene multitud de opciones para poder disfrutar con los más pequeños aunque del cielo no deje de caer agua. Uno de los mejores planes para hacer con niños en un día lluvioso en Barcelona es empezar con una partida de bolos en algunas de las muchas boleras de la ciudad. Bowling Pedralbes, por ejemplo, tiene un total de 14 pistas; aunque si quieres asegurarte de tener una libre, intenta reservar.

Hacer deporte con niños es una manera estupenda de pasar un día lluvioso... siempre y cuando no sea al aire libre. Un plan perfecto es salir a patinar sobre hielo, algo que se puede hacer en cualquier momento del año. Entre otras, en Barcelona está la pista de patinaje FC Barcelona, el conocido estadio Palau de Gel, ubicado justo al lado del Camp Nou, o la pista del Centro comercial de L'illa Diagonal, en el barrio de Les Corts, además de las pistas de patinaje sobre hielo que se distribuyen por diferentes puntos de la ciudad en la época de Navidad.