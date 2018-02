Por qué a Facebook le importa un pimiento que cada vez estés menos tiempo en su red social

Hace poco hemos sabido varios datos de Facebook que resultan un tanto desconcertantes: por una parte, los usuarios pasan cada vez menos tiempo diario en su plataforma. De hecho, durante el último trimestre ha habido una caída de 50 millones de horas al día. Por otra, la red social ha perdido un millón de usuarios en su mayor mercado: Estados Unidos y Canadá.

No nos vamos a engañar: estos datos no son una gran noticia. Sin embargo, distan muchísimo de ser el drama que algunos están vendiendo. En realidad, Facebook tiene motivos más que de sobra para no estar preocupado ante este hecho. Estos son algunos de esos motivos.

1.- La caída no es para tanto

Decíamos que Facebook ha perdido 50 millones de horas de uso al día: parece terrible, ¿verdad? ¡Debe de ser un porcentaje altísimo! Pues no: en realidad, esas horas equivalen a una caída del consumo por usuario... de apenas dos minutos al día. Nunca es una buena noticia que un usuario disminuya su tiempo de acceso, pero una caída de dos minutos al día, por mucha tendencia que demuestre, sigue siendo el chocolate del loro para Facebook.

En cuanto a la pérdida de gente, una caída de un millón de usuarios activos podría ser llamativa... en España, pero no en Estados Unidos y Canadá. Es cierto, allí han perdido un millón, pero es que su masa social se queda en nada menos que 183 millones de usuarios activos, con lo que el drama parece muy lejano.

2.- Instagram y Whatsapp, disparados

Sí, puede que a los usuarios cada vez les interese (un poco) menos estar en Facebook, pero, ¿dónde se están yendo? Sobre todo, a empresas que también son de Facebook. Según los últimos datos de IAB Spain, Whatsapp es la plataforma a la que más minutos dedican los españoles en su día a día, muy por encima del resto.

Instagram aparece varios puestos más abajo, justo después de Twitter. Sin embargo, mientras el consumo de Twitter va cayendo, el de Instagram no para de subir, con lo que la inversión del orden es cuestión de tiempo.

Estadísticas de uso | Statista

3.- Facebook aumenta sus ingresos

Sí, puede que el consumo de Facebook esté cayendo, pero no parece que la red social sea mala rentabilizando el consumo que aún conserva, ¿no? Según sus resultados, Facebook tuvo en todo 2017 un beneficio neto de 15.934 millones de dólares, nada menos que un 56% más que en 2016. Además facturó 40.635 millones de dólares, un 47% más que el año anterior.

Por otro lado, no parece que Facebook esté perdiendo la comba de las nuevas formas de consumo. Según sus propios datos, sus ingresos por publicidad han crecido un 49% y el 89% de ellos llegan a través del móvil.