Cruce de declaraciones: Zuckerberg le reprocha a Cook que Apple sirve solo a la gente rica

El escándalo de Camdridge Analytica ha puesto del revés en solo unos días a medio Silicon Valley. Facebook es el principal afectado, nadie duda de ello. Pero estos lodos salpican a las compañías que usan los datos del usuario para ganar dinero, como Google o Twitter, que ahora mismo están en el punto de mira.

Las cosas van incluso más allá y empresas de corte más tradicional, como Apple, también echan balones fuera, tratando de no verse mezcladas en un circo cuyo público –que además es cliente– no distingue entre las compañías que pasan la gorra durante el espectáculo y las que cobran entrada antes.

Por eso Tim Cook se ha apresurado a decir ante los medios, en una entrevista para MSNBC y Recode, que él nunca se encontraría en la situación de Mark Zuckerberg. ¿Por qué? “La verdad es que nosotros podríamos ganar un montón de dinero si monetizáramos a nuestros clientes, si nuestro cliente fuera nuestro producto”, señaló Cook. ”Hemos elegido no hacerlo”.

Con estas palabras el CEO de Apple recuerda que su compañía vende sus iPhone, iPad, Macs e incluso sus servicios, tanto aplicaciones como plataformas de streaming (Apple Music). No confía la rentabilidad a la recogida de datos de sus usuarios, para que otras empresas se aprovechen de esta información y paguen por ella.

Mark Zuckerberg no ha tardado en contestar. Facebook se defiende como puede estos días, esforzándose por preservar su reputación. En otra entrevista, en este caso con Vox, el CEO de Facebook ha calificado el argumento de Apple de deshonesto: “Encuentro ese argumento de que si no estuvieras pagando, de alguna manera no nos podemos preocupar por ti, como extremadamente simplista y no del todo alineado con la verdad”.

Zuckerberg no se ha mordido la lengua. “Si quieres construir un servicio que no esté solo sirviendo a gente rica, entonces tienes que tener algo que la gente se pueda permitir”, ha pinchado. “Tener un modelo soportado por la publicidad es la única forma racional que puede soportar construir este servicio para alcanzar a la gente”, ha destacado el CEO de Facebook.

La batalla está servida.