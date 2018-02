Amazon te promete el mejor trabajo del mundo

Te lo contamos en segunda persona para que te quede bien claro. Amazon busca a 1.200 empleados temporales en su planta logística de Montèlimar (Francia). Quieren a trabajadores muy motivados. ¿Lo entiendes?

Pues bien. Tienes que pasar una entrevista en una Empresa de Trabajo Temporal (ETT). Si logras una nota de 17/20, -y estás muy motivado- pasas a la segunda fase. Si no, ni intentes probar suerte en otra ETT: jamás podrás trabajar en Amazon.

Buscan puestos de inbound, es decir, en la recepción de stock. Pero también demandan eachers, o personas que gestionan los paquetes. El eachers está de pie durante ocho horas: no puede sentarse. Es necesario saber algo de informática. Los eachers introducen datos en un ordenador.

Si tu perfil cuadra, además, puedes ser un stower. Estos trabajadores colocan la mercancía de los contenedores de las estanterías de la planta logística: es una superficie similar a cinco campos de fútbol. Si tienes problemas de espalda, no pidas este puesto. Y tienes dos segundos para detectar si cada producto está o no dañado.

“¿Has trabajado en McDonald`s? ¡Fantástico! Te van a adorar en Amazon”, te dice la reclutadora de la ETT.

En producción también están los picker y los packer. Los primeros preparan los pedidos. Los segundos, los embalan en esas cajas con el logo de Amazon. Si logras ser un picker, tranquilo. Tienes un carro (como el de un supermercado) y una pistola con escáner. Durante ocho horas de trabajo, caminarás más de 20 kilómetros a lo largo de todo el centro de logística. Busca unas zapatillas cómodas.

Si quieres tener un empleo así, primero tienes que firmar un documento de confidencialidad. Nunca debes contar -sin permiso del departamento de Comunicación de Amazon- en qué consiste tu trabajo y/o en qué condiciones lo realizas.

Y los turnos: te vamos a contar cuáles son los turnos.

Tienes un horario de 5.50 a 13.10 del mediodía. De 13.40 a 21 horas o bien de 21.50 a las 4.50 de la madrugada. Ojo, la empresa te puede pedir que vengas a trabajar en tu día de descanso, un domingo o festivo. ¿Sigues motivado?

Bien, ahora te contaremos las ventajas y desventajas de ser empleado temporal en Amazon. Los puntos negativos, por ejemplo. El centro de logística es enorme. Tienes 20 minutos de descanso por turno, pero cuando suena la sirena, apenas tendrás tiempo de llegar a la sala de descanso. Tu casi media hora de reposo se convierte en cinco minutos debido a la distancia.

Y está prohibido comer en el trabajo.

Cada empleado tiene cuotas de productividad, si las consigues eres un speed. Si no las logras, un manager -capataz- te incitará a culminarlas. Suelen ser bastante persuasivos.

Sin embargo, Amazon tiene cosas positivas.

Todo el mundo se tutea. No importa la categoría profesional. Eso hará que te sientas integrado. Tutearse facilita las cosas. Y, además, pese al duro trabajo, aquí reina el humor. El lema de Amazon es Work Hard – Have Fun – Make History. ¿Te queda claro?

No en vano, Amazon organiza actividades divertidas, como aquella carrera de huevos duros en el aparcamiento durante la Pascua. Aquella vez, cada trabajador obtuvo como regalo una figurita de chocolate.

Si Amazon te contrata, al entrar y al salir del recinto, tendrás que pasar un control de seguridad (screening). Es como en el aeropuerto, tranquilo.

Si los guardas de seguridad (leads) sospechan que llevas algo en tus bolsillos, te cachean. No puedes trabajar con relojes, pulseras, pendientes o alianza de matrimonio. Los guardas presuponen que no son tuyos los objetos: siempre piensan que los has robado.

Importante. Toma nota. Si ves que algún compañero hace algo irregular, coméntaselo a tu manager o a un lead (muchos son exmilitares a cargo de la seguridad de la planta). Así, ellos verán que eres una persona de total confianza.

Ojo, este es un trabajo físico, pero hay enfermería. No obstante, si te toca turno de noche y sufres un accidente, debes saber que el dispensario médico solo abre hasta las 17.00 horas. Sé prudente, porque, en los carteles de la planta, la compañía quiere informar de récords de baja siniestralidad.

¿Ya eres un picker? Enhorabuena, porque debes saber que estos obreros cuestan menos y son más eficaces que los robots. Si tienes suerte y te portas bien (sigue motivado), puedes optar a un contrato indefinido. Camina, coloca, regresa, camina coloca, regresa.

Un picker, como tú, recoge entre 50 y 60 artículos a la hora en la planta de Amazon o hasta 400 artículos cada noche. Estás obligado a conseguir, al borde la extenuación, hasta 130 artículos por hora. Así serás un picker modelo. La fatiga física te obliga a no pensar y provoca en tu mente un vacío. Camina, coloca, regresa, camina, coloca, regresa.

Ser trabajador indefinido de la compañía, implica ser un associate. Jeff Bezos, tal vez, te dé un paquete de acciones de Amazon, la mayor multinacional del mundo de comercio electrónico. Cotiza en Bolsa, así que: ver, oír y callar. Si no, a la calle. Recuerda: has firmado un documento de confidencialidad.

¿Lo has entendido? Te lo hemos narrado en segunda persona –en Amazon, el tuteo es algo positivo-. Sin embargo, quien lo contó en primera persona fue el periodista Jean-Baptiste Malet.

Este reportero se infiltró en el mencionado almacén francés de logística de Amazon durante la campaña prenavideña, justo en las semanas previas a que la empresa contratara a un millar de temporeros.

“Pese a su status de empresa líder de la economía digital, el otro lado de la pantalla de la página web de Amazon parece trasladar a los trabajadores al siglo XIX”, narra Malet en su libro En los dominios de Amazon. Relato de un infiltrado (Trama editorial, 2013).

Y su libro de investigación nos recuerda que, antes de cada jornada laboral, sucede esto en todas las plantas logísticas de Amazon:

“Felicidades a todos”, grita el manager desde la megafonía. Al escuchar su voz, cada trabajador para, calla y escucha.

“Ayer superamos el objetivo de productividad”.

Y toda la plantilla de empleados fijos y con contrato temporal aplaude.

“Venga, mucho ánimo, a seguir así, y buenas noches a todos”.

Work Hard – Have Fun – Make History.

¿Te queda claro?

Ganarás 9,75 euros la hora.