¿Usas toallitas húmedas para limpiar a tus hijos? Quizás no deberías hacerlo

Desde hace algunos años varios estudios han observado algunos efectos no deseados del uso de toallitas húmedas en bebés. Los restos del jabón que contienen pueden causar pequeños problemas en la piel si no se elimina bien después de su uso. Ahora, un estudio también ha relacionado este jabón con la aparición de alergias alimentarias.

Aunque se desconocen los mecanismos que provocan el desarrollo de una alergia alimentaria en recién nacidos, los autores del nuevo estudio, que ha sido publicado en The Journal of Allergy and Clinical Inmuonology, aseguran que estos mecanismos “están claramente vinculados a poblaciones de pacientes con una predisposición genética a tener defectos en la barrera cutánea”.

De hecho, la evidencia clínica muestra que hasta el 35 por ciento de los niños con alergias alimentarias tienen dermatitis atópica y gran parte de esto se explica por al menos tres mutaciones genéticas diferentes que reducen la barrera cutánea.

Para comprobar si los defectos de esta barrera contribuyen al desarrollo de las alergias, los investigadores utilizaron un modelo de ratón neonatal con mutaciones en la piel y les expuso a alérgenos alimentarios. Sin embargo, en este experimento no se produjo ningún efecto significativo.

Entonces, los investigadores repitieron el experimento, pero antes de exponer la piel de los ratones a alimentos aplicaron un jabón común que se suele encontrar en las toallitas húmedas, ya que el jabón puede retirar temporalmente una capa protectora de la piel que está compuesta de grasas (lípidos).

Tras un periodo de dos semanas, los investigadores ofrecieron a los animales los alimentos con los que habían estado en contacto. Tras ingerir estos productos, los ratones desarrollaron una erupción en el lugar de la piel que había sido expuesto previamente y sufrieron reacciones alérgicas y anafilaxia.

Los autores del experimento concluyeron que "estos resultados muestran los mecanismos para la sensibilización a la alergia alimentaria y demuestran que los cambios en la función de barrera cutánea impulsan el desarrollo de anafilaxia al alérgeno alimentario”.

¿Cómo prevenir la aparición de alergias?

Los factores que contribuyen a la alergia alimentaria incluyen los genéticos que alteran la absorbencia de la piel, el uso de toallitas limpiadoras para bebés que dejan restos jabón y la exposición de la piel a alérgenos, tanto a través del polvo y como mediante el contacto con alimentos.

Para prevenir la aparición de alergias alimentarias, los investigadores recomiendan reducir la exposición de la piel del bebé a posibles alérgenos alimentarios, lavándonos las manos antes de coger al bebé.

Además, también recomiendan limitar el uso de toallitas para bebés o, si las utilizamos, asegurarnos de enjuagar bien con agua para retirar todos los posibles restos de jabón.