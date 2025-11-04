Esta es la distancia exacta a la que debe estar la televisión para evitar problemas de la vista

Pasamos cada vez más tiempo frente a pantallas, y la televisión sigue siendo una de las más grandes de la casa. ¿Sabías que sentarte demasiado cerca o demasiado lejos puede afectar a tu vista y a la calidad de la imagen? Saber a qué distancia colocarla no solo mejor la experiencia visual, también ayuda a cuidar tus ojos. Entonces, ¿cuál es la distancia recomendable? Te lo contamos.

Tal y como revela el medio Mirror, según los expertos en consumo de Which?, para determinar la distancia óptima de visionado, pidieron a 1.200 personas de diferentes edades y sexos que vieran la televisión y analizaron diversos factores:

Televisor de 32 pulgadas : dos metros

: dos metros Televisor de 40 a 43 pulgadas : 2,5 metros

: 2,5 metros Televisor de 48 a 50 pulgadas : de 2,7 a tres metros

: de 2,7 a tres metros Televisores de 55 pulgadas : de 3,4 a 3,7 metros

: de 3,4 a 3,7 metros Televisores de 65 pulgadas: cuatro metros

Los expertos recomiendan medir la distancia entre el asiento y la pantalla del televisor. Es mejor medir desde el respaldo, no desde el borde del asiento.

Si no sabes qué tamaño de televisor tienes, mide la pantalla en diagonal, de una esquina a la opuesta, sin incluir los marcos. Con estas medidas, podrás determinar si estás sentado en el ángulo de visión ideal. Si la diferencia es de solo unos centímetros, intenta ajustar ligeramente la posición del televisor hacia adelante o hacia atrás.

Síntomas

Si te sientas demasiado cerca, podrías forzar la vista; si te sientas en una mala postura, podrías experimentar diversos síntomas, desde dolor de cabeza hasta ojos irritados y doloridos. También podrías notar los ojos secos, llorosos, pesados ​​y cansados, e incluso tener dificultad para enfocar.

Además de estas señales de que necesitas cambiar la ubicación de tu televisor, también puedes experimentar visión borrosa y espasmos musculares en el párpado o el ojo.