Superluna de Castor: ¿Cuándo es la luna llena de noviembre?

¿A quién no le gusta ver cada mes la luna llena? Un fenómeno astronómico espectacular durante el cual muchos sacan sus móviles o sus cámaras para tratar de sacar la mejor fotografía del satélite. Pues bien, preparen sus dispositivos electrónicos porque la de noviembre está a la vuelta de la esquina.

Luna llena | Getty

La Luna de Castor, nombre con el que se conoce la luna llena de noviembre, será visible en su máximo esplendor el próximo miércoles 5 a las 14:20 hora peninsular española. Este evento coincide con una superluna, es decir, la Luna estará en su perigeo, o sea cerca de la Tierra, lo que la hace verse aproximadamente un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena habitual.

El nombre de esta luna llena proviene de antiguas tradiciones que vinculaban cada fase lunar con las condiciones meteorológicas de la época. Esta denominación hace referencia a los nativos americanos, que la llamaban así porque ponían trampas para castores durante este mes

Castor | iStock

Para disfrutar de un auténtico espectáculo, se recomienda observarla durante la noche del 4 al 5 de noviembre, cuando permanecerá visible durante gran parte de la madrugada.

Para disfrutar lo máximo posible de la Luna de Castor se recomienda:

Ubicación ideal: busca un lugar alejado de la contaminación lumínica para apreciar la luminosidad plena de la luna llena.

busca un lugar alejado de la contaminación lumínica para apreciar la luminosidad plena de la luna llena. Instrumentos ópticos: si posees binoculares o un telescopio, úsalos para explorar en detalle a la Luna de Castor, aunque a simple vista se podrá disfrutar también.

Este año, hay un total de 12 lunas llenas. La siguiente y última será el 5 de diciembre. Recibe el nombre de Luna Fría y, además de ser la última del año también será la última superluna.